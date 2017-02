Policías de paisano intentarán pillar a más dueños que no recojan los excrementos de sus perros

Noticias relacionadas El Ayuntamiento piensa usar el ADN para identificar al perro por sus excrementos y multar al dueño Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Durante los meses de febrero, marzo y abril, a la campaña de sensibilización iniciada por el Ayuntamiento de Guadalajara hace unos días sobre la obligación de los propietarios de los perros de recoger los excrementos de sus animales de la vía pública se sumará otra, emprendida por la Policía Local. Será la segunda "Campaña de Acción selectiva de control y vigilancia del cumplimiento de las normas de higiene y limpieza en las vías y espacios públicos por parte de los propietarios o responsables de animales domésticos", según su denominación oficial. Para ello, se pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia "especial y selectiva", compuesto tanto por agentes uniformados como por agentes de paisano. El objetivo es poder exigir a los propietarios o a las personas que pasean con estos animales el cumplimiento de sus responsabilidades en cuanto a las medidas contenidas en las ordenanzas.



Según alertan desde el Ayuntamiento, se incidirá, entre otros aspectos, en los siguientes:

- Evitar que los animales realicen sus deyecciones o micciones en aceras, parterres, zonas verdes y otros elementos de la vía pública, destinados al paso, estancia o juego de los vecinos.



- Obligar a los propietarios a recoger y retirar los excrementos caninos.

El Ayuntamiento de Guadalajara recuerda que las sanciones por no recoger los excrementos caninos oscilan entre los 100 y los 1.500 euros.



Dos pillados "in fraganti" la pasada semana

Durante la pasada semana, la Policía Local de Guadalajara formuló seis denuncias por infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Protección de Animales, pero fueron minoría los implicados en el abandono de excrementos en la vía pública.



La primera de ellas fue motivada por dejar suelto a un perro de raza potencialmente peligrosa. Se interpusieron dos por no recoger las deposiciones de los perros, otra por las molestias generadas a los vecinos por un animal doméstico que se encontraba en un domicilio particular y dos más por poseer perros peligrosos sin disponer de la correspondiente licencia administrativa.