Ángel Felpeto, consejero de Educación, Cultura y Deportes, lo ha anunciado este lunes aprovechando su visita a Guadalajara con motivo de un encuentro que ha mantenido con los directores de los centros de educación no universitaria de la provincia.



Durante sus declaraciones a los medios, el titular de Cultura ha explicado que la intervención consistirá fundamentalmente en el apeo de las estructuras y que se realizará en “varias fases sucesivas, con un coste estimado de la primera de casi 400.000 euros”.



Además ha indicado que el proyecto encargado para dicha intervención está en fase de “contratación”, y ha adelantado que durante la ejecución de la obra “se posibilitará la realización de visitas públicas de forma guiada para que los ciudadanos puedan observar la marcha de las obras y reciban información in situ del estado del inmueble y de los mecanismos de conservación puestos en marcha”.



Siglos de explendor y décadas de abandono

El monasterio de Santa María de Bonaval es un templo cisterciense fundado en 1164 y situado en un bello paraje del municipio de Retiendas, habitual lugar de cita para excursionistas de todo tipo. De lo que llegó a ser el complejo monacal solo se conserva parte de la iglesia, principalmente la cabecera, el crucero, la nave meridional, una sacristía adosada al ábside del Evangelio y algunos paredones.



Ante el avanzado estado de deterioro que presenta el inmueble, se ha elaborado un proyecto de bases a corto y medio plazo para definir el estado del monumento con un coste total del mismo de en torno a los tres millones de euros.



En la primera fase, se llevará a cabo un estudio arqueológico del monasterio, así como acciones para consolidar las estructuras, retirar la vegetación existente, controlar las humedades y permeabilizar.



