El silencio es un bien (a veces) escaso

Sepan los vecinos de las calles José de Juan, General Vives Camino y Juan Diges Antón que han sido martirizados por las fiestas incívicas de algunos bípedos del barrio durante este fin de semana que cuentan con nuestra solidaridad. Confiamos que se les vaya pasando el cabreo, porque eso no se quita con la denuncia, aunque algo alivia ver llegar a la Policía Local. Todos los fiestorros que hoy nos ocupan se extendieron hasta bien entrada la madrugada del sábado.



Otro tanto habría que decir, por infracción a la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla-La Mancha, del establecimiento de la calle Hospital que fue denunciado, en este caso por utilizar equipo de música, careciendo de la correspondiente licencia.



Que no haya paz para los malvados... de los decibelios.



(Los tapones que venden en las farmacias sólo atenúan en 35dB las molestias, por si no lo sabían. En esto, como en tantas cosas, no hay consuelo para el que lo sufre).