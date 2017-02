Los que ofrecieron falsos trabajos de “chicos de compañía” tendrán que pagar para no ir a la carcel

Noticias relacionadas Lo de ser “chico de compañía” resultó ser una estafa en la que cayeron una quincena de incautos J.P.S., B.M.V.V., M.L.R., R.V.V. y I.M.V.J., los cinco acusados de ofrecer falsos trabajos como 'chicos de compañía' a 15 personas han aceptado este martes una pena de dos años en prisión y una multa de 6 euros diarios durante 7 meses, tras el acuerdo al que han llegado las partes.



La pena se suspenderá siempre y cuando los acusados paguen los 200.000 euros que estafaron en su momento a las víctimas, en un pago fraccionado y en un plazo que se determinará cuando la sentencia sea firme.



La abogada de uno de los acusados, María Nieves Serrano, ha asegurado a los medios de comunicación que está "conforme con la pena, la multa y la indemnización", teniendo en cuenta que su cliente es el único que tiene antecedentes penales.



Asimismo, ha explicado que "cuando un condenado no tiene antecedente penales, tiene cubiertas las responsabilidades civiles y si la pena es inferior a dos años de prisión puede que no ingrese en prisión".



En este caso, ha indicado que en la ejecución de sentencia "se verá si hay solvencia o no hay solvencia y quién tiene que cumplir o no". "Pero en principio, la condena es la que es, dos años", ha agregado.



Por su parte, una de las abogadas de las víctimas, Ainara Navarro, que ha concretado que solo representan a uno de los perjudicados, ha explicado que solo dos de ellos presentaron denuncia por los hechos, mientras que el resto "serían testigos" en el proceso porque "no se quisieron personar como acusación particular".



Aún así, Navarro ha manifestado que los 200.000 euros con los que se condena a los acusados les serán devueltos a la totalidad de los perjudicados en la parte proporcional que les corresponda.



El Ministerio Público pedía para cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y una multa de doce meses a una cuota diaria de doce euros, que tras el acuerdo se ha reducido a una pena de dos años y a una multa de 6 euros diarios durante siete meses.