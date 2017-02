Acabar con los engaños en la miel pone de acuerdo a PP, PSOE y Podemos en las Cortes regionales

Noticias relacionadas El laboratorio de calidad de mieles, que fue trasladado a Toledo en 2014, vuelve a Marchamalo Los apicultores de Albacete logran que la Junta se movilice en defensa de la miel española Miel amarga la que llega de China La miel china está amargando la vida a los apicultores españoles Temas relacionados Economía Miel Alcarria Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Podemos en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha han aprobado de manera una unánime una Proposición no de Ley (PNL) presentada por los socialistas para instar al Gobierno central a modificar la normativa que regula el etiquetado de la miel y poder detallar así los países de procedencia y elaboración de la misma.



Esta PNL ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que se ha celebrado este martes en las Cortes y en la que la diputada socialista Rosario García ha comenzado exponiendo los motivos de la presentación que ha realizado su Grupo Parlamentario de esta proposición, la cual ha explicado se debe a que, a su juicio, la norma actual "no responde a las necesidades del sector".



En este sentido, García ha destacado que existe una ambigüedad en la normativa comunitaria, y en su transposición al decreto que regula el etiquetado de la miel en España, que "perjudica a los apicultores españoles y castellano-manchegos" al no poder diferenciar "la calidad de sus productos" en la inscripción del envase de miel que comercializan.



Por ello, ha considerado que se trata de una reivindicación "justa" que ya ha sido aplicada en otros países como Italia --desde el año 2006-- que permitirá a los consumidores identificar "con claridad" los lugares de procedencia de este producto por el que Castilla-La Mancha cuenta con más de 184.000 colmenas.



MIEL CON "99% DE PROCEDENCIA CHINA"

Asimismo, el diputado de Podemos David Llorente ha especificado que la normativa establece tres opciones de diferenciación del lugar de procedencia del producto, que puede llevar a la situación de que se comercialice un tarro de miel que contenga "un 1% de procedencia de España y un 99% de China" y que, en su etiquetado, solo aparezca la inscripción "mieles procedentes de países la Unión Europea (UE) y de fuera de la UE".



"Esto equivale a decir: mezcla de mieles de cualquier país", ha lamentado Llorente, que ha denunciado que la actual normativa, la cual espera que incremente también sus sanciones en este ámbito, "está sirviendo para ocultar el origen del país donde se mezclan" estas mieles.



"Hecha la ley, hecha la trampa, que fomenta la competencia desleal y hace que nuestro sector apícola tenga que competir con sectores de miel de más baja calidad y precio", ha subrayado el diputado de la formación morada.



"Es un problema de diseño y formulación de la directiva europea y su transposición española", ha remarcado Llorente en referencia a esta proposición, que ya ha sido aprobada en otras regiones como Extremadura, Murcia o Castilla y León y que, ha agregado, serviría para impulsar la economía de este sector y, por consiguiente, contribuiría también a "fijar la población en el medio rural y la función polinizadora de las abejas al mantenimiento del ecosistema".



"EL FRAUDE" EN LA MIEL

Por su parte, la diputada 'popular' Lola Merino ha dado también su visto bueno a la proposición pero, sin embargo, ha reprochado a la Consejería de Agricultura no haber realizado informes sobre "el fraude" que se realiza con este producto y criticado al PSOE que presente una PNL sin "haber consultado con el sector".



Por ello, ha cuestionado en qué manera pide el PSOE en su proposición que se etiquete la miel si la procedencia es solo de España o de diferentes países, "si debería especificarse en porcentajes la procedencia de cada uno de ellos".



Además, Merino, que ha defendido "los intereses de un sector" que produce en Castilla-La Mancha unas 2.000 toneladas de miel, ha recriminado que ésta haya sido "la primera PNL del PSOE en casi dos años de Gobierno" y ha reincidido en conocer "los detalles y números que haya hecho la Consejería durante el 2015 y 2016" acerca del etiquetado de estos productos apícolas.