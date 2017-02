Segunda cita en Azuqueca para los amantes del jazz

Temas relacionados Música Azuqueca de Henares El Mes del Jazz estrenó el sábado 4 de febrero su decimosexta edición con la actuación de 'Gospel Factory'. "Fue un concierto único", afirma la concejala de Cultura, Sagrario Bravo, quien destaca "la complicidad que surgió entre el público, que abarrotaba el patio de butacas de la Casa de la Cultura, y los cantantes y músicos de este grupo". 'Gospel Factory' ofreció una actuación "muy dinámica e interactiva". "Los espectadores no nos limitamos a escuchar y disfrutar, sino que, como ocurre con el gospel, participamos de una manera activa", explica la edil.



Esta primera actuación "perseguía dar a conocer la música espiritual o evangélica, que es una de las fuentes que dieron origen al jazz", señala.



Sagrario Bravo recuerda que la cita de este sábado, 11 de febrero, es Jorge Pardo, Premio Nacional de las Músicas Actuales, con 'Djinn Electric Band Quinteto'. "En esta ocasión, se ofrece un ejemplo de la evolución que ha experimentado el jazz al mezclarse y fusionarse con otros ritmos, en este caso, el flamenco".



El concierto comienza a las 21 horas, en la Casa de la Cultura, y las entradas cuestan 8,15 euros, para los titulares de la Tarjeta Ciudadana, y 9,95 euros, para el resto de espectadores.



Exposición de carteles

Coincidiendo con el XVI Mes del Jazz, se puede visitar hasta el 27 de febrero en la entrada de la Casa de la Cultura una muestra con los trabajos realizados por el alumnado del ciclo formativo de grado superior de Gráfica Impresa de la Escuela de Arte de Guadalajara para promocionar esta cita cultural. "Se trata de una colaboración que mantenemos desde hace cinco años", recuerda Sagrario Bravo. Este año, se presentaron 28 propuestas, de las que se seleccionó la de Carlos Saboya Bengoechea.



Además, se ha programado el Ciclo de Cine y Música III con cuatro títulos: 'Miles Ahead', que se pudo ver el viernes 3 de febrero, 'Omega' (día 10), 'Born to be Blue' (día 17) y 'Nina' (día 25). Las proyecciones tienen lugar en la sala de cine del EJE a las 20:30 horas y las entradas cuestan 3 euros para adultos y 2 para niños en el caso de los titulares de la Tarjeta Ciudadana y 3,80 y 2,45 para el resto.