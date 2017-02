GUADALAJARA. Exposición de fotografía de Álex Jiménez. INAUGURACIÓN.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

RETAZOS DE UNDERGROUND

INAUGURACIÓN 9 DE FEBRERO DE 2017 – METRÓPOLIS CAFÉ



El underground, más conocido como contracultura en su vocablo castellano, es una visión opuesta al modelo institucional. Una perspectiva diferente del mundo a través de sus manifestaciones culturales que deja un poso en el tejido social mediante valores que contrastan con lo establecido. En la actualidad el término contracultura se concibe como una utopía y pese a su voluntad diferenciadora –a la búsqueda de un nuevo relato con el que estructurar las relaciones interpersonales– lo cierto es que su discurso se difumina en la versión oficial de las cosas.



Retazos de underground es una muestra fotográfica realizada por Álex Jiménez. A su paso por medios musicales digitales y escritos –entre ellos la revista de tirada nacional ruta 66– ha fijado su mirada fotográfica en las salas pequeñas y las expresiones artísticas alejadas de las citas multitudinarias. En las diez fotos que componen esta exposición podemos observar la fugacidad del momento, por ejemplo, en el trombón de Fred Wesley, reputado músico que militó en las filas de la mítica banda de acompañamiento de James Brown The J.B.’s. La década de los setenta se abre paso con la instantánea de Buzzcocks, el grupo británico de punk. Las guitarras de Cyril Jordan y Chris Wilson se unen durante una de las últimas actuaciones de los Flamin’ Groovies en Madrid. También aparecen formaciones del entramado subterráneo nacional como Sex Museum o Álex Díez fundador del conjunto leonés los Flechazos en uno de los conciertos de la gira ‘30 años viviendo en la era pop’. En la muestra hay espacio para bandas emergentes como los irlandeses The Number Ones. Los arriacenses Idealipsticks, la fuerza de Steve Smyth y el espíritu festivo de Fleshtones y MFC Chicken completan esta particular visión de la expresión musical.