En 400.000 euros cifran lo que ha dejado sin cobrar el Ayuntamiento de Brihuega a Enagas

Temas relacionados PP PSOE Brihuega Sorpresa mayúscula entre los concejales del PP de Brihuega en el transcurso del último pleno, cuando observaron que los ingresos municipales correspondientes al IAE habían descendido en 400.000 euros. “Les preguntamos las causas de este descenso y lo imputaron a la rebaja del IAE que había realizado el PP cuando gobernaba”. Desde el Partido Popular consideran que esa explicación no se ajusta a la realidad y se asegura que “el anterior equipo de gobierno subió ese impuesto en relación a las instalaciones de hidrocarburos. ENAGAS lo recurrió ante los tribunales y finalmente en el laudo de la Corte Civil Mercantil de Arbitraje se dictaminó el acuerdo entre el Ayuntamiento y Enagas”.



Por este acuerdo, recuerdan desde el PP, “a partir del ejercicio 2016 la cuota a satisfacer por IAE, tendrá en cuenta la potencia instalada de 24.765 KW y un coeficiente de situación de 2.6, quedando obligado a aprobar una ordenanza fiscal del IAE que tenga en cuenta dichos elementos.” Según estimaciones del PP, “esto supondrían alrededor de 1.200.000 euros”.



El PP afirma que el equipo de gobierno anterior "hizo sus deberes" y aprobó dicha ordenanza, “pero el equipo PSOE-Ahora Brihuega evidentemente no los ha hecho y no se han molestado ni tan siquiera en leerse el convenio que regula el cobro del mayor ingreso tributario que tenemos en nuestra localidad".



Desde el PP de Brihuega exigen al equipo de Gobierno que “subsanen inmediatamente esta liquidación de IAE con la empresa ENAGAS” .