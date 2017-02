Castilla-La Mancha se sentará con Murcia y Comunidad Valenciana para hablar del agua

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que en próximas semanas va a mantener reuniones con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, así como con "autoridades valencianas", para avanzar en un "principio de acuerdo" entre los tres gobiernos autonómicos en materia de agua.



Así lo ha anunciado en un acto público celebrado en la localidad ciudadrealeña de Ruidera, donde ha recalcado que la solución a los conflictos derivados de la gestión hídrica no se podrán resolver sin el protagonismo de estas comunidades autónomas.



"Esta solución no puede ser sin nosotros. Y además, desde el Estado no nos lo darán resuelto nunca. Si tenemos que esperar a que eso ocurra, vamos dados", ha lamentado.

En este punto, ha querido agradecer las "palabras" del presidente murciano en la Conferencia de Presidentes del mes pasado en el Senado. "Reconoció que hay que hablar de agua y que no hay un pacto de Estado. Murcia quiere que retomemos estas negociaciones", ha insistido, añadiendo que el Memorándum firmado entre estas regiones durante la pasada legislatura con Gobierno 'popular' en Castilla-La Mancha fue "más que un pacto, poner en venta a esta región".