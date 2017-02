Pedro Sánchez tiene en Daniel Jiménez a su hombre en Guadalajara

Temas relacionados Daniel Jiménez Bellido PSOE La Plataforma integrada por socialistas de de Guadalajara '¡Por un Congreso y Primarias, Ya!' ha decidido este miércoles , por amplia mayoría de los asistentes, reconvertirse en Plataforma de apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez.



La Plataforma ha tomado esta decisión en la reunión convocada esta noche en dependencias del Centro Social de la calle Cifuentes en Guadalajara, donde han asistido más de medio centenar de militantes socialistas, entre ellos la exparlamentaria nacional Magdalena Valerio o el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Jiménez.



En este encuentro, que se ha prolongado durante aproximadamente dos horas, los militantes han tenido la oportunidad de manifestar su posicionamiento y de votar también si estaban a favor o no de la conversión en Plataforma en apoyo a Pedro Sánchez, lo que se ha conseguido con tan sólo varios votos en contra y dos abstenciones.



Tal y como ha señalado a Europa Press Víctor Cabeza, miembro de la Coordinadora de la Plataforma y concejal en el Ayuntamiento de la capital, esta decisión se ha adoptado tras reconocer que el objetivo inicial de dicho órgano, el de intentar provocar la convocatoria del Congreso ya no tenía sentido porque ya estaba decidida la fecha.



A partir de ahora, la Plataforma tiene como objetivo prioritario el de crear un órgano de coordinación que liderará Daniel Jiménez, aunque las decisiones serán colegiadas, y preparar actos de cara a las primarias. No descartan la presencia de Pedro Sánchez en la provincia.



Desde la Plataforma han mostrado también su "malestar e indignación" por la negativa mostrada por la dirección provincial del partido en Guadalajara de poner a disposición de la militancia, a través de esta Plataforma, la sede provincial para que poder debatir sobre este asunto.



Para la Plataforma, esto refleja una muestra más de la "distancia y desconexión que existe entre órganos del partido y militantes". No creen que vista esta decisión sea fácil mantener futuras reuniones en la sede del partido pero, en todo caso, su intención pasa por seguir intentándolo porque "todos somos el PSOE", ha precisado Cabeza.