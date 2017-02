Una causa judicial por acoso persigue hasta Toledo al último jefe del GEO en Guadalajara

Félix Antolín, el nuevo jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla-La Mancha y hasta hace semanas comisario jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), está en riesgo de sentarse en el banquillo por un procedimiento judicial iniciado en 2015 y que el 1 de febrero ha pasado a procedimiento abreviado en uno de los Juzgados de la plaza de Beladíez. Está por ver sí las partes coinciden en sobreseer o si el denunciante quiere proseguir hasta el final, juicio mediante.



Como recordarán los lectores de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, pues la noticia publicada en su día tuvo amplia repercusión, la querella fue interpuesta por un subinspector Antolín y el que entonces era su segundo en el acuartertelamiento alcarreño, por una supuesta práctica reiterada de vejaciones en el entorno laboral.



Según publica el diario "El Mundo" este jueves, en el auto de la juez se recoge que «existen indicios de criminalidad con relación a los investigados Félix Antolín y Andrés Calvo que ponen de manifiesto que desde mayo de 2014 en su condición de comisario e inspector jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) han venido realizando actos de contenido vejatorio prevaliéndose de su cargo y de la posición jerárquica que ostentaban con respecto al querellante...»



Sin embargo, este miércoles era noticia Félix Antolín por haber jurado su cargo como nuevo Jefe Superior de Policía de Castilla-La Mancha prometiendo "entusiasmo" y pidiendo "compromiso" en sus nuevas funciones y pidiendo a sus compañeros y nuevos subordinados "esfuerzo y compromiso para lograr los objetivos".



Antolín, que reconocía estar "abrumado" por el nombramiento, ponía de manifiesto que Castilla-La Mancha "es una de las regiones con menor índice de delincuencia", razón por la que presenta un "reto importante".



Tras 37 años de servicio, enumeró Antolín sus puestos de responsabilidad a lo largo de su carrera, en la que ha pasado por la Jefatura de la Compañía de Reserva o la Jefatura de la que fue primera Unidad de Intervención Policial (UIP) de la capital madrileña, además de comisario jefe en Mérida.



"Todos los destinos anteriores me dieron el bagaje para estar en el grupo especial de operaciones y participé en dispositivos importantes. Y ahora aquí estoy, y muy agradecido", ha añadido.



El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el encargado de entregar junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el bastón de mando al nuevo Jefe Superior de Policía en la región.



Un caso que colea públicamente desde 2015

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) emitía en mayo de 2015 un comunicado en el que anunciaba la admisión a trámite por parte de un Juzgado de Guadalajara de una querella presentada por acoso laboral contra los dos máximos responsables del Grupo Especial de Operaciones (GEO).



Denunciaban que un subinspector de ese Departamento "fue apartado de todas las funciones inherentes a su puesto de trabajo, sin ocupación efectiva, y relegándole a tareas sin valor productivo, a la inactividad e incomunicación con el resto de integrantes de ese Grupo".



Precisaban que la denuncia se había admitido a trámite y se habían abierto diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, "quien ha dispuesto la toma de declaración, como imputados, a los dos mandos denunciados", el comisario y un inspector jefe.



El sindicato lamentba ya entonces la "inacción de la Administración" y explicaba que se recurrió a los tribunales después de acudir inicialmente a denunciar estos hechos mediante la activación del protocolo interno, "siendo responsable de su tramitación la Subdirección General de Recursos Humanos, que no se ha pronunciado hasta el momento".



Asimismo afirmaban que el SUP "solicitó al director general de la Policía (Ignacio Cosidó) y a su director adjunto operativo (Eugenio Pino) "su rápida intervención para acabar con estas conductas de irreparables consecuencias, si bien en lugar de tomar medida alguna, respaldaron el comportamiento de estos mandos consintiendo la remoción del puesto de trabajo del funcionario".