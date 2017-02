Explosión en una central nuclear de Francia

Temas relacionados Energía nuclear

La central nuclear de Flamanville, cercana a la costa de Francia como se puede apreciar en la mapa adjunto, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión que podría haber dejado heridos, según informa el diario local 'Ouest-France'. La instalación está operada por EDF.



Según se ha sabido este mediodía, la explosión se ha producido en las obras de construcción del tercer reactor del complejo, que se vendrá a sumar el próximo año a los que ya están operativos en el mismo emplazamiento desde 1986 y 1987 respectivamente.



Hasta el lugar se han desplazado ya los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear.



Los bomberos han indicado en un primer momento que se ha producido una explosión que ha ocasionado un incendio "en el corazón de la central", fuera de la zona nuclear de la misma.