¿Es correcto hablar de humor negro escribiendo de Podemos?

Disculpará el lector las dudas que le embargan a este su seguro servidor, pero es que uno ya no sabe qué puede decir y menos aún qué puede escribir para no ofender. A ver si por hablar de humor negro me tachan de racista. Y encima, sin pretenderlo...



Por estos andurriales, es decir Guadalajara y las otras cuatro provincias de Castilla-La Mancha, hay mucho empeño en satisfacer las apetencias de Pablo Iglesias, por lo que cuando el amigo Íñigo no se resiste a la tentación de defender el cemento del travase Tajo-Segura (o Tajo-Seguro, como prefieran), las palabras de alguna colega se afilan como lanzas. Lo normal en los partidos de raíz leninista, confesada o inconfesada.



Sea como fuere, a ver cómo define usted la ilustración que acompaña a estas líneas. Si eso no es humor negro, que venga el dios de Podemos y nos lo explique. Sí, el dios: ese mismo en el que usted y yo estamos pensando.