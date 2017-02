El PSOE pretende que en la Diputación se arrepientan y dejen de pagarle un sueldo a Yolanda Ramírez

Temas relacionados Ciudadanos PP PSOE Diputación de Guadalajara El Grupo Socialista en el Diputación de Guadalajara presentará en los "próximos días" un recurso de reposición ante el Pleno de la Diputación pidiendo que "se revoque la parte del acuerdo del pleno del día 27 de enero en donde se materializa la compra del voto de la diputada tránsfuga y le da una dedicación exclusiva por el hecho de tener delegada la presidencia de una comisión informativa".



Así lo ha comunicado este jueves el portavoz del Grupo Socialista en la Institución Provincial, Julio García, en rueda de prensa sobre el caso de Yolanda Ramírez.

"No puede ser que en todo el expediente, como única motivación para dar esta dedicación exclusiva, figure la comunicación tanto de la diputada como del partido de que ha pasado a ser no adscrita", ha defendido García al tiempo que dicho acuerdo "incumple el artículo 73 de la Ley de Bases y el Reglamento de la Diputación", el cual "es restrictivo en cuanto a los derechos económicos y políticos de los diputados no adscritos".



¿Denunciable en el ámbito penal?

Asimismo, el portavoz del Grupo Socialista han indicado que están "estudiando exigir responsabilidades personales porque este apaño entra muy probablemente en el ámbito penal". No obstante, ha indicado que ejercerán esa opción cuando analicen "con detalle toda la documentación y también los antecedentes que se produjeron cuando se aprobó el Reglamento de la Diputación".



García ha asegurado que toman estas iniciativas por "principios democráticos", porque es su "obligación velar por el cumplimiento de la legalidad" y porque saben "lo sectarias que pueden ser las políticas del Partido Popular provincial cuando tienen garantizada una mayoría absoluta". Por todo ello, quieren evitar que "les salga bien este vergonzoso pacto por el cual el Partido Popular compra el voto de la diputada tránsfuga de Ciudadanos a cambio de su dedicación exclusiva".