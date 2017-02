Las Cruces es el lugar de la ciudad con mayor número de atropellos

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Policía Local El total de atropellos registrados el pasado año en Guadalajara fue de 42, según datos de la Policía Local dados a conocer este jueves. Las causas más frecuentes siguen siendo "no respetar el paso de peatones, conducción distraída o cruzar la vía por lugar inadecuado".



El paseo de Fernández Iparraguirre es la vía con más atropellos, con un total de cuatro, todos en distintos puntos, "por lo que no se puede hablar de punto negro": No obstante, tal y como ha señalado la concejal responsable, Encarnación Jiménez, "sí se ha considerado oportuno iniciar una campaña especial dirigida a los pasos de peatones, tanto a conductores como a peatones, así como a control y sanción por parte de la policía en esos pasos de peatones".



En este sentido ha recordado las campañas que se efectuaron en zonas como Francisco Aritio o Eduardo Guitián, vías en las que se registraron seis atropellos en cada una "y en las que ya no se ha producido ninguno".



Entre las medidas de pacificación adoptadas, destacan la iluminación de pasos de peatones, el foto rojo o la reciente instalación de doce pasos iluminados de peatones situados en Cuatro Caminos, calle Zaragoza, avenida del Vado o el propio paseo de Fernández Iparraguirre.



Horas propicias para los accidentes

Por su parte, Julio Estabés, intendente de la Policía Local, ha destacado el hecho de que del cien por cien de accidentes registrados en 2016, tan sólo en un 10,26% fuese con heridos. La franja horaria comprendida entre las doce del mediodía y las dos de la tarde es en la que se registraron más accidentes.



En relación con las habituales campañas de prevención y control de la seguridad vial que se ponen en marcha a lo largo del año, destacar que en 2016 un total de 127 conductores fueron imputados por delitos contra la seguridad vial.