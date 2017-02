Los sindicatos cuestionan los criterios con los que contrata personal la Sanidad regional

Temas relacionados Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara Sanidad Los sindicatos CESM, CCOO, CSIF, Satse, UGT y USAE han calificado como "intolerable" el aplazamiento de la puesta en marcha de la bolsa de trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).



Según señalan en nota de prensa, el pasado 2 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el nuevo pacto de selección de personal temporal del Sescam, según el cual en el mismo 2014 debería haberse puesto en marcha esta nueva bolsa conocida como 'Selecta'.



"El tiempo ha pasado y salvo la publicación de listados provisionales y definitivos que no entran en vigor y que no se utilizan para los llamamientos, el tiempo se demora", indican, para agregar que el problema "es aún más alarmante" al tener en cuenta que con independencia de la cantidad de personas que han presentado solicitud para la nueva bolsa, estas no han tenido opción desde el año 2012 a ofertas de trabajo".



Esto quiere decir, según añaden, que actualmente el Sescam está utilizando para la contratación un listado en el que figuran las personas que presentaron solicitud en ese año, no habiéndose actualizado desde entonces, estando las puntuaciones "totalmente desactualizadas" y "no cumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y competencia".



"Esta situación perjudica gravemente a todos aquellas personas que han presentado solicitud en las sucesivas actualizaciones ya que hasta la fecha la bolsa continúa parada, siendo muy difícil la gestión de una bolsa obsoleta en la que después de 5 años hay demandantes de empleo que ya no lo son o que simplemente han visto modificadas su situación y que no lo pueden plasmar en estos listados de bolsa", argumentan.



Los sindicatos explican que el pasado 3 de febrero el Sescam anunció que los listados definitivos se publicarían el 14 de febrero con la puesta en marcha de la nueva bolsa. "En esa misma fecha se indicó que el programa no soportaba el acceso de las organizaciones sindicales a los llamamientos, pero que en futuras versiones se incorporaría", agregan



Pese a ello, lamentan que este jueves el Sescam les comunicó que no se publicarán estos listados, "al parecer nuevamente por problemas de carácter técnico con la aplicación".



"La situación es insostenible y llegados a este punto, las organizaciones sindicales solicitamos al Sescam información completa de los motivos que están provocando el continuo aplazamiento de la puesta en marcha".



"Exigimos que de forma inmediata se tomen las medidas necesarias para la puesta en marcha de la nueva bolsa en el plazo comprometido ya que un nuevo aplazamiento es algo intolerable. En caso de que finalmente se incumpla, iniciaremos acciones para exigir al Sescam la puesta en marcha de la nueva bolsa", han concluido.