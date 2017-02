Valmaña, directora general con Echániz, carga contra lo que están haciendo sus sucesores en Toledo

Temas relacionados PP PSOE Silvia Valmaña Castilla-La Mancha Junta de Comunidades

Silvia Valmaña: “Page está desmantelando los servicios sociales en Castilla-La Mancha y engañando a la gente”





Al jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha el acogimiento familiar se importa cero euros



Los presupuestos regionales se estancan y no apuestan dotar de recursos suficientes para atender a los colectivos más vulnerables



10, febrero, 2017.



La actual diputada del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña, sostiene que "Page está desmantelando los servicios sociales en Castilla-La Mancha". "Su política social sencillamente no existe, es pura propaganda, y la falta de transparencia de su gobierno es un escándalo”, afirma, la que fue una de las responsables en este ámbito durante la legislatura en que Cospedal fue presidenta regional.



“Es simple y llanamente una vergüenza, porque detrás de los anuncios y las fotos, no hay nada más que humo”, insiste la parlamentaria nacional.



Valmaña se ha referido al presupuesto regional en materia de servicios sociales, subrayando la ausencia de partidas para sacar adelante programas "especialmente importantes y significativos" y criticando la "falta de diligencia del Gobierno regional en la puesta en práctica de medidas dirigidas a las políticas sociales".



“Es un presupuesto que olvida los servicios sociales, que en el mejor de los casos mantiene lo que se hacía en el año 2015, pero que en otros casos lo que hace es reducirlo”, asegura Valmaña, apuntando además que hasta el 8 de febrero de este año no se ha publicado la resolución definitiva de los proyectos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para desarrollar proyectos dirigidos a disminuir las desigualdades en la región en el año 2016.



La diputada del PP ha apuntado algunas de las múltiples carencias del presupuesto regional en materia de servicios sociales, destacando en este sentido la que considera es una falta de apoyo al acogimiento familiar. “Por mucho que hagan campañas y declaraciones, a Page le importe el acogimiento familiar un cero por ciento”, asegura Valmaña, que en este sentido critica que el presupuesto se mantiene desde 2015 en 3.350.000 euros. “Ayer la consejera de Bienestar Social lanzó una campaña para captar familias acogedoras de menores, sin embargo parece que ni ella misma cree en lo que dice, porque si tuviera expectativas de incrementar el número de familias habría tenido la previsión de aumentar también el presupuesto”,argumenta.



La diputada también ha criticada la partida para el Plan Concertado de Servicios Sociales, las partidas para ayudas para integración social, para atención a la dependencia, atención a la discapacidad, cooperación al desarrollo y para las políticas del Instituto de la Mujer.