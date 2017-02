En Murcia se temen una invasión desde Castilla-La Mancha de aspirantes a maestros

Temas relacionados Educación Oposiciones Los sindicatos con implantación en la región de Murcia han expresado su preocupación de que se produzca un efecto llamada en detrimento de los interinos docentes murcianos en la próxima convocatoria de plazas en esa comunidad.



La Región de Murcia ha confirmado este viernes que seguirá adelante con la mayor oferta pública de empleo docente y convocará las oposiciones al Cuerpo de Maestros para este año, con una oferta de 448 plazas, a pesar del anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de no convocar en Educación Infantil y Primaria, de momento.



La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez Mora, ha puntualizado, al respecto, que Castilla-la Mancha "aún no ha dicho que no convoca, solo que espera a tomar su decisión a que haya Presupuestos Generales del Estado".



En concreto, Murcia sacará plazas en todas las especialidades del citado cuerpo: Audición y Lenguaje (48), Educación Física (36), Educación Infantil (71), Francés (16), Inglés (149), Música (15), Educación Primaria (53) y Pedagogía Terapéutica (60).