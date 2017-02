Varios cientos de personas piden en Guadalajara la absolución de “Los Cinco del Buero”

Unas 700 personas han salido este sábado a las calles de Guadalajara para pedir en manifestación la absolución de 'Los Cinco del Buero' --cuatro profesores y un activista que el próximo 14 de febrero serán juzgados de atentado continuado a la autoridad, desórdenes públicos y agresiones-- por la protesta que contra recortes protagonizaron en 2011 en el Teatro Buero Vallejo.



Una manifestación que ha partido de las puertas del propio auditorio en el que se llevó a cabo la protesta, coincidiendo con el pregón de fiestas de la capital alcarreña en 2011, y en la que han participado los cinco encausados encabezando una pancarta en la que se podía leer 'Por la absolución de los cinco del Buero'.



Tras ella, colectivos como la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, Stop Desahucios, sindicatos, formaciones políticas como IU o Ahora Guadalajara, y asociaciones, además de público en general, han querido apoyar a los encausados en una jornada en la que finalmente el agua ha respetado la movilización.



Una manifestación, convocada por la Plataforma 'Los Cinco del Buero', a la que pertenecen colectivos sociales, sindicales, formaciones políticas y asociaciones, que pretende hacer llegar que la pena que se pide a para estas cinco personas, cuatro años de prisión, "no tiene sentido".



"Román, dimite, el pueblo no te admite", "Esto nos pasa por un alcalde facha", "Si esto no se apaña, caña, caña, caña", "Si los meten en el trullo, la revolución", "Menos represión y más educación" o "Menos crucifijos y más trabajo fijo", han sido algunas de los lemas que se han coreado por un trayecto que ha transcurrido pacíficamente.



El martes 14 de febrero tendrá lugar la celebración del juicio contra estos cinco encausados, a quienes está previsto acompañar media hora antes a los juzgados como muestra de solidaridad.



Domingo, uno de ellos, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado la satisfacción por el nivel de afluencia de gente en apoyo a su causa, tras criticar una vez más que se haya querido convertir este suceso en "algo político" y de que se les haya elegido en una "estrategia represiva".



Los encausados han sido denunciados a nivel particular por cuatro policías de estos hechos pero, según Domingo, se ha hecho con el "apaleamiento del Gobierno municipal" de Guadalajara, y no creen que vaya a producirse ningún tipo de rectificación.



En todo caso, todos coinciden en que afrontan esta recta final con "mucho cansancio, un poco tensos, con preocupación, pero también con mucha alegría por el apoyo que hemos encontrado", ha precisado Domingo, para quien esto es "muy importante".