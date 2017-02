CSIF critica la zonificación prevista de los colegios y ha presentado una queja en Guadalajara

Noticias relacionadas En Murcia se temen una invasión desde Castilla-La Mancha de aspirantes a maestros A partir del día 15 tienes un mes para solicitar centro en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato Temas relacionados Colegios CSI.F La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica los criterios utilizados en la delimitación de zonas en diferentes localidades de la región para la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha.



Tras el Decreto publicado el pasado 13 de enero por el que desaparecía la zonificación única, la Consejería de Educación ha procedido a la división de las diferentes áreas urbanas en las que deben inscribirse los alumnos, pero CSIF ha observado "importantes deficiencias" en esta ordenación.



En este sentido, afirma que existen municipios en los que se ha llegado a fraccionar incluso calles dependiendo de su longitud o de si las familias habitan en viviendas de números pares o impares, hecho que estaría provocando malestar entre los residentes.



Además, apunta que las diferentes Direcciones Provinciales no han tenido en cuenta los criterios de los sindicatos en lo que ha supuesto "una falta de diálogo inexplicable". Así, CSIF ya ha elevado una protesta a la Junta de Personal de Educación en Guadalajara.



Asimismo, existen localidades en las que ha fecha de hoy aún no se conoce la zonificación.



El plazo para presentar las solicitudes se extienden del 15 de febrero al 15 de marzo, por lo que CSIF reclama a la Consejería que revise las deficiencias que se han producido en las zonificaciones antes del inicio de este periodo y abra cauces de diálogo con los sindicatos "en temas tan importantes como éste".