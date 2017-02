David Llorente sale del nuevo Podemos surgido de Vistalegre con menos poder que Pepe Viyuela

Noticias relacionadas Poco caso desde el Gobierno de Page a la penúltima queja del líder de Podemos en Castilla-La Mancha Temas relacionados David Llorente García Molina Podemos El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha celebrado lo que él mismo ha definido como clima de "fraternidad" en el que a su juicio se ha desarrollado la Asamblea estatal del partido, poniendo el acento en la "buena sintonía" de todo el fin de semana y apelando a cerrar filas "con unidad y humildad" para intentar cumplir el objetivo de "gobernar este país".



Así lo ha asegurado nada más conocerse los resultados de las votaciones que han refrendado a Pablo Iglesias como líder de la formación, añadiendo que es bueno que siga el debate interno en Podemos. "Unidad no significa homogeneidad, tiene que seguir habiendo diferencia de pensamiento y la pluralidad tiene que ser nuestro signo identitario".



Del mismo modo, ha sugerido que los documentos políticos de la corriente de Pablo Iglesias que han recibido el apoyo de los inscritos "sirvan de pauta" de cara a la estrategia del partido a nivel regional en la próxima Asamblea, aunque no ha descartado que "haya otros documentos que quieran competir".



Los resultados de la votación han otorgado 37 consejeros de la corriente liderada por Iglesias, entre los que se encuentran el excandidato al Congreso por Guadalajara Ariel Jerez y las dos diputadas nacionales de Podemos por Castilla-La Mancha, Gloria Elizo y Teresa Arévalo.



Quien fuera secretario político de Podemos Castilla-La Mancha, Francis Gil, no ha conseguido un puesto en el Consejo Ciudadano; del mismo modo que el diputado regional por Guadalajara David Llorente, que estaba en la lista de Miguel Urbán, también se ha quedado fuera al conseguir esta corriente solo dos consejeros. El actor Pepe Viyuela, último en la lista que encabezaba Íñigo Errejón, sí ha obtenido votos suficientes para estar en reducido grupo de los elegidos.