Cuando el PP se hace un “selfie”, esto es lo que pasa...

El "selfie" es el espejo del alma, por lo que lo más prudente sería no correr riesgos, no exponerse, dejar pasar la ocasión.



Como muestra de que la prudencia y la continencia no son virtudes universales ahí tienen la imagen que acompaña este comentario, fotografía generosamente difundida para nuestro solaz (o nuestra inquietud) a través de Twitter por su responsable.



En realidad, esa imagen es el comentario, ya que este Chismorreador se reconoce incapaz de decir nada. Nada. Nada. Pero es que nada.



Ustedes verán si tienen algo que escribir...