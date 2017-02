El Sescam apremia al Ayuntamiento de Guadalajara para que haga el nuevo acceso al Hospital

Noticias relacionadas El alcalde de Guadalajara cree que la Junta está “mareando la perdiz” con los accesos del Hospital El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha instado al Ayuntamiento de Guadalajara a crear un segundo acceso al Hospital Universitario de la ciudad ya que, ha criticado, existe "una única conexión que resulta insuficiente y no se puede garantizar la seguridad por la dificultad en el acceso de vehículos de urgencias y emergencias".



En este sentido, la Consejería de Sanidad ha afirmado este lunes en una nota de prensa, ante la próxima puesta en marcha del nuevo aparcamiento en el Hospital de Guadalajara, que el Gobierno regional está trabajando para mejorar la movilidad y reordenar el tráfico y estacionamiento en la salida del área de Rehabilitación.



Esta actuación consiste en la ejecución de un carril adicional en la zona de acceso al parking en el nivel 0, tal y como se presentó en el plan de movilidad, por donde se realizará la entrada y salida de vehículos del aparcamiento con el fin de hacer más fluido el tráfico y garantizar un adecuado tránsito de vehículos dentro del Hospital.



Asimismo, han apuntado que "el siguiente paso es el de crear un segundo acceso al hospital que llegue hasta la rotonda de Fuente de la Niña para descongestionar el existente; el segundo acceso discurriría por un viario de titularidad y competencia municipal cuya ejecución debe asumir el Ayuntamiento".



Este segundo acceso, supondría "dar solución al problema de acceso al Hospital, que en la actualidad se realiza por un único punto desde la N-320, donde se generan frecuentes atascos, y ante el riesgo de que los vehículos de emergencias queden atrapados en el mismo".



La Gerencia del Área Integrada de Guadalajara ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Guadalajara referido a "la necesidad de que éste proceda a resolver y ejecutar, como administración competente y como tiene previsto en su ordenación urbana y solicitado al Ministerio de Fomento, el viario de conexión entre la glorieta ubicada en el punto kilométrico 55.900 (rotonda de la Fuente de la Niña) de la Autovía A-2 en su margen derecho hasta la zona de ampliación del Hospital".



Como ha remarcado el gerente del Área Integrada de Guadalajara, Lucio Cabrerizo, "las grandes infraestructuras necesitan accesos que deben facilitar el municipio donde se ubican". En el caso del Hospital, añade, "existe una única conexión que resulta insuficiente y no se puede garantizar la seguridad, por la dificultad en el acceso de vehículos de urgencias y emergencias".



"Desde el Sescam asumiremos la obra que es competencia regional, y no dudamos que el Ayuntamiento adecuará la parte sobre la que es competente", ha subrayado Cabrerizo, que ha insistido en que esta vía comprende un tramo dentro de la parcela del Hospital "cuya adecuación acometería el Sescam, si bien el resto es competencia y responsabilidad municipal".