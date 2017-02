¿Algún rival para Cospedal en Castilla-La Mancha? ¿Se va a presentar Cospedal a su reelección?

Noticias relacionadas Page aparenta no tener claro que Cospedal vaya a seguir mandando en el PP de Castilla-La Mancha Temas relacionados PP Castilla-La Mancha Cospedal El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha anunciado que el Congreso regional del partido se celebrará el 18 de marzo en la ciudad de Cuenca, y no a partir del día 31 como estaba previsto inicialmente.



En todo caso, y tras preguntas de los medios, Tirado no ha despejado la incógnita de si María Dolores de Cospedal optará a revalidar la Presidencia regional del partido, toda vez que ha vuelto a ser elegida como secretaria general del partido en un Congreso nacional no exento de polémica por el debate de acumulación de cargos.



"Los plazos los marca ella. Cada día tiene su afán y cada puente se cruzará cuando llegue", ha señalado Tirado, quien ha optado por "respetar las estrategias".



Comités provinciales

A partir de este miércoles, se convocarán los cinco comités provinciales para la distribución de compromisarios. El 21 de febrero se abre el plazo de presentación de candidaturas a presidente del PP, hasta el 1 de marzo. La proclamación del candidato o candidatos, sería el 2 de marzo, según ha explicado.



Ya el 2 de marzo, si hay varias candidaturas, arrancaría una campaña electoral hasta el día 9, según ha explicado el número 'dos' del partido. El día 10, se llevaría a cabo la elección de compromisarios y la votación a los candidatos definitivos.



Un día después se entregarían las ponencias, y el día 15 finalizaría el plazo de presentación de enmiendas, tres días antes de la celebración del Congreso.



Vicente Tirado ha insistido varias veces en que hay que respetar el calendario fijado en el Comité Ejecutivo regional antes de hacer elucubraciones. "Hay un plazo para presentarse. Será ese día cuando haya que hablar de esto".



"Cospedal es la mejor, pero tiene un equipo fuerte, sólido, unido, con una preparación extraordinaria. No es como el PSOE, que si quitas a Page no hay nada más. No tenemos al presidente provincial de Albacete en contra de Cospedal como sí le pasa a Page", ha declarado, insistiendo en que el PP está "libre de líos internos" que sí tienen los socialistas.



Casi un millar de compromisarios

El número total de compromisarios que formarán parte de este Congreso y que tendrán que ser elegidos son 914, compuestos por 700 compromisarios que se tendrán que presentar en sus circunscripciones del PP y 34 de Nuevas Generaciones, a los que hay que añadir los 174 miembros natos de la Ejecutiva.



Presencia alcarreña en las ponencias

Habrá dos ponencias, una de Política y Organización, a cargo del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, con Ana Guarinos, Emilio Bravo, José Alberto Martín-Toledano, Armengol Engonga, María del Carmen Martín y Pedro Jareño.



La segunda de las ponencias versará sobre Economía y Bienestar Social, estará coordinada por Rosa Romero y formarán parte de la misma Juan Antonio de las Heras, María Jesús Bonilla, Sagrario Gutiérrez, Silvia Valmaña, Carmen Quintanilla y Carmen Navarro.



Vicente Tirado ha detallado que estas dos ponencias servirán para marcar la hoja de ruta que harán que el PP "vuelva a vencer" en Castilla-La Mancha.



La Comisión Organizadora del evento estará formada, entre otros miembros, por Jaime Ramos, Jesús Labrador, Carmen Riolobos, José Ángel Cañas, Enrique Carrascosa, Lucas Castillo, Manuel Serrano, Antonio Lucas-Torres, Antonio Burgos, Lola Merino o Paco Núñez.



"Tenemos una estructura funcionando perfectamente, con gente con relevancia importante a nivel nacional en Congreso y Senado, nos conocen a todos los que estamos aquí, en las Cortes, en las diputaciones, en los ayuntamientos que gobernamos", ha celebrado.



Así, ha continuado que, "por encima del interés partidista, siempre estará el trabajo por y para cada uno de los castellano-manchegos".