Pablo Iglesias también se ha sumado al apoyo a “Los 5 del Buero”

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Lucas

14/02/2017 La pura verdad.

Para no ser repetitivo diré que los comentarios de Isabel, Luis y MrKoldo son acertadísimos y poco se puede añadir. Isabel

14/02/2017 Vida laboral.

Todos los asistentes eran gente muy ´´trabajadora´´ con horarios y presencia ineludible en sus respectivos centros. Me ha contado un amigo que ha podido ver a los personajes presentes en los actos de ´´apoyo´´ que todos eran liberados y vividores de lo público - o sea gente deslomada por los enormes esfuerzos que tienen que hacer para llevar el pan a casa- y hemos convenido que esta era la ´´tarea´´ que les tocaba hoy. Y lo del psoe es de aurora boreal. Acuden a un lugar para solicitar a los jueces que dicten una resolución en un sentido determinado (¡olé, sentido institucional!) a grito pelado, donde al final lo que se escucha y prevalece son los gritos de los podemitas y la noticia relevante es que ha venido Pablo Iglesias. Se ve que lo de ser comparsa les mola. Con hacerse una ´´fotito´´ se conforman..., ¡madre mía,.para lo que han quedado! Luis

14/02/2017 Menudo pájaro!!!.

Y a Leopoldo López no le apoyas pájaro??????? Ahhhhhh, que trincas de los chavistas!!! vale vale coletas, así SI SE PUEDE!!!!!!! Si se puede

14/02/2017 Apoyando a ciudadanos de guadalajara.

Gracias pablo por el apoyo a estos compañeros de guadalajara esto recuerda a epocas que creiamos ya pasadas MrKoldo

14/02/2017 Afán de notoriedad..

Pablo Iglesias apoyaría al toro que mató a Manolete si con ello ganase un titular en un periódico. La brújula de esta criatura señala los 360 grados del arco publicitario.