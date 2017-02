Desde ahora, el que quiera un colegio determinado deberá acreditar que vive o trabaja cerca

Temas relacionados Colegios Educación Para la admisión de alumnos en los colegios e institutos de Castilla-La Mancha se aplicará, de cara al curso 2017/2018, el nuevo decreto que entró en vigor el pasado mes de enero, en el que se prima la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de los padres, con un máximo de 10 puntos.



Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es).



Para acceder a esta plataforma las personas solicitantes necesitarán disponer de una credencial (usuario y contraseña) o del sistema cl@ve del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña), las personas interesadas podrán solicitarla de forma presencial en cualquiera de los centros que impartan las enseñanzas objeto de esta Resolución, así como en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que será válida, no solo para el proceso de admisión, sino para el acceso en lo sucesivo a todos los contenidos de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa Papás 2.0. Para obtener dicha credencial, se requiere el DNI o NIE de los padres o tutores legales del alumno o alumna.

Los formularios de solicitud estarán disponibles igualmente en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en los que también se pondrá a disposición de las personas solicitantes información detallada, tanto para la correcta cumplimentación de solicitudes, como para el seguimiento del proceso.



También podrán presentarse las solicitudes a través de cualquiera de los demás medios previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 2015.



El día 27 de abril los centros publicarán, en sus tablones de anuncios, la relación de solicitantes de su centro en primera o siguientes opciones, la baremación realizada a dichas solicitudes así como el número de desempate asignado, pero no será hasta el 17 de mayo cuando se publique la baremación definitiva.



Será el 12 de junio cuando los centros publicarán la asignación definitiva de alumnado a los puestos escolares vacantes de sus propios centros.