Cospedal, sobre su futuro en Castilla-La Mancha: “Haré lo que crea más conveniente para mi partido”

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado este martes que la enmienda votada durante el Congreso Nacional del partido del pasado fin de semana para limitar la acumulación de cargos no iba contra ella y ha subrayado que no cree que esta cuestión sea "una preocupación real de la mayoría".



"No me siento aludida especialmente en mi persona. Llama un poco la atención pero no le voy a dar más trascendencia", ha subrayado la ministra de Defensa, quien ha recordado que hay muchas personas en el partido que ostentan varios cargos y que la enmienda defendida por el concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño únicamente recibió "300 votos a favor de un total de unos 3.200 compromisarios".



En relación también con este punto, Cospedal ha dejado abierta la puerta para seguir siendo secretaria general del PP en Castilla-La Mancha. La Junta Directiva del PP regional ha acordado este mismo martes convocar el congreso regional el 18 de marzo en la ciudad de Cuenca.



En declaraciones a 13tv, la 'número dos' del PP ha indicado que hará lo que crea que es "más conveniente" para su partido y para el PP de Castilla La Mancha. "Eso es algo que tengo que ver con mi partido", ha reiterado.



En cualquier caso, la ministra de Defensa se ha mostrado favorable a la figura del coordinador general que desempeñará Fernando Martínez Maillo y ha dicho estar convencida de que no habrá "ningún problema en poder llevarlo adelante". "En cierto modo es algo que ya venía pasando en los últimos meses", ha señalado sobre el hecho de que "el día a día" del partido lo lleve Maillo, algo que ha considerado de "puro sentido común".

Aunque ha admitido en cuanto a "determinadas decisiones" que lo normal es que se hablen y discutan entre todos, ha subrayado que la figura del coordinador general es "acertada" --"es acertadísimo y me viene muy bien", ha explicado-- y se ha mostrado convencida de que "la relación y el procedimiento va a ser bueno y ágil".