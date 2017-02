Rafa Esteban, alcalde de Marchamalo, dice en Toledo de Román que “es el alcalde que no es alcalde”

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara PP PSOE Marchamalo Castilla-La Mancha El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, ha pedido al Partido Popular que cuanto antes despeje la incógnita de su nuevo organigrama y se decante por un liderazgo, ya que en la oposición se necesita un partido "centrado, que se deje de guerras internas".



Sobre posibles sustitutos de Cospedal al frente del partido, ha dicho sobre Antonio Román que "es el alcalde que no es alcalde en Guadalajara"; de Rosa Romero ha criticado sus gobiernos en la capital ciudadrealeña; y de Vicente Tirado ha dicho que "es campechano, aunque no tiene el carisma necesario". "Pero podría serlo", ha espetado.



En rueda de prensa, se ha preguntado además por cuáles son las funciones que ha desempeñado Vicente Tirado como secretario general del partido en los últimos mandatos, toda vez que el propio Tirado no ha descartado que en Castilla-La Mancha se repita la nueva estructura a nivel nacional incorporando la figura de un coordinador al estilo de Fernando Martínez-Maillo en Génova.



"Entonces, ¿qué ha sido Vicente Tirado? ¿Qué funciones ha tenido estos años?", se ha preguntado Esteban, quien ha añadido que esta estrategia responde a la ambición de poder acumular cuatro cargos en la figura de María Dolores de Cospedal.



En todo caso, cree el socialista que si Cospedal tuviera que renunciar a uno de esos cargos, el primero sería el de presidente en el PP castellano-manchego, ya que a su juicio está "deslegitimada" para optar a recuperar la Presidencia de la Comunidad Autónoma por sus políticas en el pasado.