David Llorente le pide a Molina que no confunda “unidad con uniformidad” en el Podemos regional

Temas relacionados David Llorente García Molina Podemos Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha El diputado regional de Podemos por la provincia de Guadalajara, David Llorente, ha reaccionado a la petición de una candidatura de unidad propuesta por el secretario general de su partido y compañero en la bancada de las Cortes, José García Molina, incidiendo en que "no hay que confundir unidad con uniformidad" y afirmando que esa unidad "ha de surgir de la gestión inteligente y democrática del pluralismo".



En declaraciones realizadas este miércoles, Llorente ha abogado por un liderazgo en Podemos que "sepa gestionar de manera inclusiva y democrática los órganos del partido", haciendo referencia a la corriente Avanzar Juntxs de la que forma parte de cara a la próxima asamblea regional, "una iniciativa que ha impulsado un proceso participativo que conformará una candidatura a la Secretaría General y al Consejo Ciudadano de manera asamblearia".



Tras recalcar que todavía no se ha empezado a andar el camino de quién liderará esa candidatura, ha puesto el acento en que serán las distintas agrupaciones que conforman esta corriente las que decidirán con su participación tanto los documentos como las personas que deben encabezar la carrera por el liderazgo de Podemos.



Acerca de la aceptación por esta corriente de los documentos aprobados en Vistalegre II el pasado fin de semana, ha dicho que sin asumirlos como propios, se consideran "un marco general y estatal que todos deben acatar". "No hacemos propios esos documentos, solo hemos dicho que elaboraremos un proyecto político desde Castilla-La Mancha y para Castilla-La Mancha en el marco de lo aprobado en la Asamblea estatal. Esos documentos no tienen que replicarse en cada comunidad autónoma".



La propuesta de Llorente es "caminar hacia una organización más descentralizada" donde los territorios "tengan más grado de autonomía", lo que implica que "esos documentos no vengan dictados desde Madrid", ya que "son las bases de cada autonomía las que mejor saben cómo se deben adaptar y plasmar esos proyectos en cada territorio".



LAS DIFERENCIAS CON GARCÍA MOLINA "NO SON UNA SORPRESA"

David Llorente ha enfatizado que los distintos puntos de vista sobre la organización de Podemos que defienden él y José García Molina no deberían de ser "una sorpresa", ya que desde que el partido echó a andar en Castilla-La Mancha han llevado caminos distintos.



"En el primer proceso de conformación de órganos de dirección, García Molina fue con 'Claro que Podemos' avalado por la dirección estatal, mientras yo iba en 'Desde abajo Podemos' con Carmen Navarro como candidata. En el proceso de creación de listas electorales, él fue por 'Ganar Castilla-La Mancha' y yo en 'Podemos cambiar Castilla-La Mancha'", ha subrayado.



En este punto, ha calificado como "positivo" que "existan distintas propuestas" así como "una alternativa a la dirección".



En todo caso, ha insistido en que si su corriente no se impone en el próximo proceso asambleario que ha de dirimir la dirección de Podemos en Castilla-La Mancha, no dejaría su escaño en las Cortes regionales, ya que es algo que "no debería vincularse". "Soy diputado en virtud de unas elecciones y es mi responsabilidad. Este proceso va por otro lado", ha sostenido.