El alcalde de Azuqueca cree posible conciliar la industria y el medio ambiente en su pueblo

Blanco, que fue elegido miembro de este órgano el pasado mes de noviembre, ha asegurado este miércoles que su equipo de Gobierno "va a seguir trabajando en la protección y la puesta en valor del apellido de Azuqueca, que es el río Henares", según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.



Después de este encuentro, que ha estado presidido por el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, Blanco ha mencionado algunas medidas sobre este materia, como la del año 2015 en la que la Reserva Ornitológica Municipal y el río Henares a su paso por Azuqueca se incorporó a la Red Natura 2000.



"También, en otoño, se puso en marcha el Centro de Interpretación de la Reserva por el que ya han pasado más de mil personas, aunque la intención es que lo conozcan todos los niños de Azuqueca", ha recalcado el primer edil.



UNA RED CON 22 MILLONES DE PERSONAS

Por su parte, el presidente del Consejo de Gobierno de la Red de Gobiernos Locales '+Biodiversidad' ha recordado que esta Red aglutina "a más de 22 millones de habitantes y reúne a las ciudades, pueblos, cabildos y diputaciones que más esfuerzos hacen por la biodiversidad".



Asimismo, ha destacado que Azuqueca es "un ejemplo" y ha valorado positivamente el proyecto 'En Azuqueca, nace un bebé, nace un árbol'. "Me parece una idea fantástica porque es una manera no solo de concienciar a los padres, sino también a los chavales desde la más temprana edad".

Josep Fèlix Ballesteros ha explicado que la sesión en Azuqueca es la primera reunión de una nueva etapa de esta Red, en la que se va a decidir "la dinámica de los próximos cuatro años" con la creación "grupos técnicos de trabajo en cuestiones de sostenibilidad económica y de modelos de zonas verdes urbanas y periurbanas".



CONEXIÓN CON LA FEMP Y OTRAS REDES

También se va a apostar por la "conexión con otras redes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como la Red de Ciudades por la Sostenibilidad o la Red de Ciudades por la Bicicleta". El presidente del Consejo también ha avanzado la intención de contar con el apoyo de "las comunidades autónomas y del gobierno de España".