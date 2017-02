El concejal del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara corrige a la consejera de Fomento

Noticias relacionadas Elena de la Cruz plantea que cobremos del Estado por la contaminación que nos “comemos” de Madrid Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Francisco Úbeda Ecologismo Medio Ambiente Residuos Castilla-La Mancha Elena de la Cruz Junta de Comunidades Francisco Úbeda, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, ha redactado un texto en respuesta a la propuesta de Elena de la Cruz sobre la polución de Madrid. Hace días, la consejera de Fomento llegó a plantear que Castilla-La Mancha pudiera recibir una compensación económica de Madrid por la contaminación atmosférica procedente de la Comunidad vecina.



Francisco Úbeda plantea su argumentación y su discrepancia enlos siguientes términos:





El Gobierno de Castilla-La Mancha planteará la "sugerencia", según ha dicho su consejera Elena de la Cruz, de que la región debe ser compensada económicamente en el nuevo modelo de financiación autonómica, teniendo en cuenta que, gracias a su extenso territorio natural hace las veces de "sumidero de C0 2 " de la Comunidad de Madrid, defendiendo que es una región "generadora de oxígeno". La consejera de Fomento del Gobierno autonómico ha defendido este argumento apostillando que Castilla-la Mancha "compensa en gran medida la contaminación de Madrid", diciento textualmente que "contribuimos con nuestros espacios verdes a mejorar la contaminación y su nivel en el país".



Ante esta afirmación, creo que es necesario aclarar lo siguiente:



Primero: Si uno lee el Informe “Cambios Climáticos Emisiones y Evidencias por Comunidades Autónomas”, informe emitido por el Observatorio de la Sostenibilidad (http://www.observatoriosostenibilidad.com/), podrá comprobar al leer tal documento que las emisiones de CO2 que generan las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla -La Mancha son más o menos similares.



En las emisiones totales por Comunidades Autónomas desde el año 1990 hasta el año 2014, Madrid ocupa el 7º puesto con un 6,4% de las emisiones generadas en España, y Castilla -La Mancha ocupa la 8ª posición con un 6,0%. Una de las mayores productoras de CO 2 es Andalucía, con un 14,2%, seguida de Cataluña con un 13,8%, Castilla y León con un 10,6%, Galicia con un 8,7%, Asturias con un 7,9% y la Comunidad Valenciana con 7,2 %.



Respecto a las emisiones sólo del año 2014, Madrid vuelve a ocupar el 7º puesto con un 6,8% de las emisiones generadas, y Castilla -La Mancha ocupa también la 8ª posición con un 5,4 %. Siendo las mayores productoras de CO2, Andalucía (15,4%), Cataluña (13,3%), Castilla y León (10,1%), Galicia (8,2%), Comunidad Valenciana (7,8%) y Asturias (7,3%).



A la vista de estos datos podemos concluir que el porcentaje de contribución de ambas comunidades (Madrid y C-LM) al cambio climático es más o menos similar, siendo algo superior el de la Comunidad Madrileña. Si aplicásemos la misma vara de medir que la consejera, tendríamos que financiarnos a través de las comunidades limítrofes que producen mas GEI (Gases de Efecto Invernadero) que Castilla-La Mancha y financiar, por nuestra parte, a las que producen menos. En resumen nos tendrían que pagar Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, pero nosotros tendríamos que pagar a Murcia y Extremadura, saliendo, más o menos, a “lo comido por lo servido” con Madrid y Aragón.



Segundo: No debemos olvidar que Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia son las cuatro regiones contribuyentes netas. Es decir, son comunidades solidarias con el resto de España, aportando a las arcas del Estado más de lo que reciben.



La propuesta de Elena de la Cruz, consejera de Fomento, de que C-LM sea compensada económicamente por este concepto en el nuevo modelo de financiación, podría provocar un efecto respuesta por parte de las Comunidades Autónomas que aportan a las arcas del Estado más de lo que reciben, dejando de ser solidarias con comunidades como la nuestra: Castilla La Mancha.



En conclusión, hay que destacar que el problema del cambio climático es un global, de todos, y las actuaciones que se realicen a cualquier nivel (mundial, europeo, estatal, autonómico y local) deberán hacerse siguiendo criterios establecidos por los organismos competentes en este ámbito. Y cada organismo (ONU, CEE, Estado, Comunidad Autónoma, Administración Local) tendrá que hacer sus deberes en el ámbito de sus competencias al objeto de sumar todos en dicha lucha.



El problema del cambio climático no se soluciona con afán recaudatorio, solicitando financiación a otras comunidades autónomas, sino con la puesta en marcha de programas, actuaciones y medidas que tengan como objetivo la Lucha Contra el Cambio Climático.



Francisco Úbeda Mira es Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara