Apenas se ha incrementado el número de viajeros de Marchamalo a Guadalajara con las nuevas paradas

El pasado 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Marchamalo comenzaba a detener sus autobuses municipales en varias paradas dentro de la ciudad de Guadalajara, con el consentimiento de la Junta de Comunidades y la oposición del Ayuntamiento de la capital alcarreña.



Los responsables municipales se dan por satisfechos con los primeros datos de utilización de este servicio que acaban de dar a conocer. Según su interpretación "la tendencia de pérdida constante de viajeros que sufría la línea desde que en 2013 pasara a gestión del anterior gobierno regional no solo se ha revertido, sino que el repunte en el número de usuarios de este servicio es ya un hecho, con un incremento de un 5% de media en sus tres primeros meses de funcionamiento respecto al mismo periodo del año anterior".



En los datos de viajeros aportados por la empresa se aprecia un aumento del 7,5% en noviembre, del 3% en diciembre y de casi el 7% en enero respecto al año pasado, con hasta 40 viajeros más al día.



“El repunte es aún moderado, pero todo parece indicar que la recuperación de viajeros está dando sus primeros pasos. Todavía no es posible saber si se consolidará esa recuperación y hasta dónde puede llegar, pero la gente nos transmite una satisfacción por las nuevas paradas que nos hace ser optimistas”, ha dicho este jueves el alcalde, Rafael Esteban, en su valoración de estas cifras.



“Es evidente que los resultados son buenos, pero aún seguimos trabajando y tomando referencias para mejorar el servicio, puesto que hay detalles que se deben corregir para que su funcionamiento sea totalmente adecuado. Por eso seguimos animando a los usuarios a que nos hagan llegar aquellas circunstancias del servicio con las que no estén satisfechos y las documenten, ya que es el modo más efectivo de corregirlas”, ha expuesto Esteban.



Los desajustes entre los horarios marcados y la prestación del servicio, especialmente los fines de semana y los días festivos, sería ahora el principal problema que se está tratando de solucionar entre todas las partes implicadas, la empresa, la Junta de Comunidades, y el Ayuntamiento de Marchamalo en representación de sus vecinos como usuarios del mismo.



“También nos gustaría que, definitivamente, se olvidaran las peleas estériles que han precedido a la puesta en marcha de un servicio público que es esencial para las gentes de Marchamalo y que se facilitara en todo lo posible que estos autobuses puedan llegar en hora y sin incidentes a su destino, con las personas a las que transportan. Es una pena que habiendo un lugar libre y habilitado para que los viajeros puedan apearse frente a la Estación de Autobuses no pueda usarse porque pueden multarte. No es comprensible para nadie, y espero que algún día el sentido común acabe imponiéndose en todo esto”, ha enfatizado Esteban. “Yo nunca pondré trabas a que el autobús que baja desde Usanos pare en mi pueblo, porque es justo y es necesario”.