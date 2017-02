La gripe está notándose estos días en Castilla-La Mancha más que en ninguna otra región de España

Temas relacionados Gripe Hospital de Guadalajara Sanidad Castilla-La Mancha ha sido la región más castigada por la gripe esta semana con 145,9 casos por 100.000 habitantes, sin embargo ya está disminuyendo su actividad en otras comunidades.



En España se ha reducido un tercio en la última semana, hasta los 90 casos por 100.000 habitantes, y la difusión de la enfermedad ya sólo es epidémica en siete comunidades, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III.



En concreto, el informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe relativo a la semana del 6 al 12 de febrero muestra una reducción de la incidencia de un 33 por ciento con respecto a la semana anterior, cuando se registraron 135,64 casos por 100.000 habitantes.



Además, la evolución del virus decrece o es estable en todas las redes y la difusión es local o esporádica en todo el territorio vigilado salvo en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Murcia, donde es epidémica.



No obstante, Castilla-La Mancha ha registrado 145,9 casos por 100.000 habitantes, seguida de Aragón (134,6), Comunidad Valenciana (127,8), Castilla y León (114,2), País Vasco (105,8), Cataluña (98,7) y Melilla (93,6).

Ya por debajo de la media nacional están Extremadura (88), Andalucía (85,8), Canarias (81,6), Navarra (81,1), Cantabria (68), Madrid (67,7), La Rioja (59,4), Asturias (44), Baleares (30,7) y Ceuta (21,7), mientras que de Galicia y Murcia no se especifican datos.



Se observa un descenso significativo de la incidencia de gripe en todos los grupos de edad. Además, la afectación de la enfermedad es mayor en los menores de 15 años.



Desde el inicio de la temporada 2016-17 se han notificado 37 brotes de gripe, de los que 30 se han producido en instituciones geriátricas, 6 en instituciones sanitarias y uno en un centro de personas con discapacidad. En total se han visto afectadas 784 personas.



La mediana de edad es de 87 años en geriátricos y 58 años en instituciones sanitarias. De entre los casos notificados asociados a brotes, 154 han requerido hospitalización y 17 han fallecido (todos procedentes de geriátricos).



CASI 300 MUERTES

Más allá de los brotes, en total España ha notificado un total de 2.259 casos graves hospitalizados confirmados de gripe, frente a los 1.994 que recopilaba el informe anterior, y 298 muertes, 49 más que las 249 de la semana anterior.



El mayor número de casos graves se registra en el grupo de 64 años (74%), seguido del grupo de 45 a 64 años (16%). El 91 por ciento de los pacientes con información disponible presentaban factores de riesgo de complicaciones de gripe.

En los adultos los factores de riesgo más prevalentes son la enfermedad cardiovascular crónica (47%), la diabetes (32%) y la enfermedad pulmonar crónica (30%), y en los menores de 15 años la enfermedad pulmonar crónica (9%) y la enfermedad cardiovascular crónica (6%).



El 73 por ciento de los pacientes desarrolló neumonía y 498 casos ingresaron en UCI. Y de los 1.834 pacientes pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 48 por ciento no habían recibido la vacuna de esta temporada.



En lo que respecta a las muertes, todas se asocian a virus A --174 A(H3N2), 123 A no subtipado y una A(H1N1)pdm09-- y el 84 por ciento de los casos eran mayores de 64 años. El 96 por ciento tenía factores de riesgo, 92 casos habían ingresado en UCI y entre los 255 casos susceptibles de vacunación antigripal hasta el 52 por ciento no se habían vacunado.