¿Cómo son los pedófilos detenidos? Muchos son jóvenes y cinco de ellos, menores de edad

Uno de los investigados por poseer material pedófilo tiene apenas 14 años y no se le puede imputar

El perfil de los detenidos e investigados en la última redada contra la pornografía pedófila es el de una persona joven, con una media de 28 años.



Cinco de los investigados por tenencia y distribución de pornografía infantil son menores de edad y entre ellos uno tiene menos de 14 años y, por tanto, es inimputable. Además, uno de ellos tiene 16 años y otros dos, 17.



De hecho, los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica están detectando que hay "un contacto cada vez mayor entre personas de edad precoz y la pornografía".



Compartían por Twitter

Los responsables policiales han destacado también que en este caso no se trata de una organización criminal, sino que son personas cuyo nexo de unión era compartir pornografía infantil por Twitter, generalmente por mensajes privados, pero que no se conocían personalmente.



"No necesitan saber más, sino satisfacer necesidad de buscar nuevos estímulos de vídeos y fotografías", han apuntado.