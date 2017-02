Lo pague quien lo pague, a Ahora Guadalajara no le gusta el nuevo acceso al Hospital

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara José Morales Hospital de Guadalajara Tras conocer que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha instado al Ayuntamiento de Guadalajara a construir un segundo acceso al Hospital por la rotonda de la Fuente de la Niña, Ahora Guadalajara se ha desmarcado de la polémica entre el PSOE y el PP sobre la obra debe ser municipal o pagada por la Junta de Comunidades. Los cuatro concejales de esta formación prefieren advertir de los graves problemas de movilidad que se pueden generar en ese entorno, en el que estará ubicada la 'Ciudad del Fútbol'.



Desde esta formación ya se alertó hace meses de los problemas de movilidad que podría ocasionar la instalación de esa infraestructura deportiva en la parcela situada justo enfrente del complejo de la Fuente de la Niña. “Lo dijimos en su día, y lo seguimos manteniendo: el equipo de Gobierno no reparó en este asunto”, ha recordado el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales.



Para Ahora Guadalajara, la ubicación finalmente elegida para la instalación de nuevos campos de fútbol va a complicar sobremanera el tráfico de la ciudad en una zona conflictiva que, además, deberá soportar el segundo acceso al Hospital: “Ya tenemos un serio problema de tráfico en la zona de Cuatro Caminos, y ese problema se va a reproducir unos metros más abajo con el nuevo acceso al Hospital por la rotonda de la Fuente de la Niña, una zona que se va a colapsar al instalar allí una infraestructura a la que se le supone tránsito”, mantiene Morales, en referencia a la 'Ciudad del Fútbol'.



Precisamente, la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara del Sescam ha remitido estos días un escrito al Ayuntamiento de Guadalajara en el que plantea "la necesidad de que este proceda a resolver y ejecutar, como administración competente y como tiene previsto en su ordenación urbana y solicitado al Ministerio de Fomento, el viario de conexión entre la glorieta ubicada en el punto kilométrico 55.900 (rotonda de la Fuente de la Niña) de la Autovía A-2 en su margen derecho hasta la zona de ampliación del Hospital". De acometer esta medida, Ahora Guadalajara prevé importantes colapsos en el entorno, por lo que sigue manteniendo que la ubicación idónea para la 'Ciudad del Fútbol' era la parcela que barajó al principio el equipo de Gobierno, en el remate de Las Cañas. El segundo acceso del Hospital está previsto por un camino que ya se ha venido utilizando durante las obras del aparcamiento del propio centro.



Solicitud de información

La formación ha solicitado al Ayuntamiento, por otro lado, la información relativa a la competencia para ejecutar el viario que servirá como segundo acceso al Hospital, tras la polémica surgida entre la Junta de Comunidades y el propio Consistorio sobre en quién recae la responsabilidad. Ahora Guadalajara ha solicitado al Consistorio capitalino el expediente de urbanismo relativo al citado acceso al Hospital para, una vez aclarada la responsabilidad, exigir la ejecución del acceso a la administración correspondiente.



En todo caso, la formación insiste respecto al nuevo conflicto de movilidad planteado: “El problema es no haber tenido en cuenta que al Hospital se le debía dotar de otro acceso, y ahora encontrarnos con el inconveniente de cargar de tráfico la zona de la Fuente de la Niña y convertirla en otro punto conflictivo”, ha insistido Morales. El portavoz de Ahora Guadalajara ha criticado que el equipo de Gobierno no tenga una “visión amplia de ciudad” y se limite, por contra, “a intentar solucionar uno a uno los problemas que ellos mismos en buena parte crean”, en lugar de evitar que se produzcan por medio de la “anticipación y la planificación”.