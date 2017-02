Guarinos abandera el “clamor” del PP regional para que Cospedal vuelva a ser candidata

Temas relacionados Guarinos PP Castilla-La Mancha Cospedal Los cinco presidentes provinciales del Partido Popular de Castilla-La Mancha han mantenido este domingo en Toledo una reunión "informal" en la que han fijado una posición común de "clamor" en las filas 'populares' para que María Dolores de Cospedal repita como presidenta de la formación a nivel autonómico tras el Congreso previsto para el próximo 18 de marzo.



La presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, ha explicado a Europa Press que se ha citado con sus homólogos en las otras cuatro provincias --Benjamín Prieto por Cuenca, Arturo García-Tizón por Toledo, Carlos Cotillas por Ciudad Real y Francisco Núñez por Albacete-- en una reunión donde todos sus participantes se han mostrado de acuerdo "en que el PP está unido y tiene un liderazgo sólido en torno a una persona, María Dolores de Cospedal".



"Todos hemos coincidido en que la persona más idónea y la mejor para dirigir el partido es ella, por su gestión, por sus resultados electorales a nivel regional y nacional y porque no existe en este momento nadie más indicado", ha expresado.



Para Guarinos, Cospedal "ha sido capaz de conseguir en el PP de Castilla-La Mancha lo que nunca nadie ha conseguido, que es ganar dos veces seguidas al PSOE en una región donde históricamente han gobernado los socialistas". "No hay alternativa a ella".



Guarinos ha pedido a Cospedal que "no tenga ninguna duda ni un solo minuto de que tiene el cariño y el respaldo de sus cinco presidentes provinciales, así como de todas las estructuras del partido, de militantes y simpatizantes".



"Es ella quien ha conseguido un partido unido, ganador, con un liderazgo indiscutible y con una gestión magnífica en los peores momentos", ha enfatizado.



El presidente del PP albaceteño, Francisco Núñez, ha explicado por su parte que en esta cita dominical se ha puesto de manifiesto la "idea unánime" de que el liderazgo del partido tiene que seguir en manos de Cospedal.



"Todos coincidimos en que ese liderazgo es indiscutible, ya que es ella quien ha conseguido no solo nuestros mejores resultados, sino también que el partido esté estructurado y con una idea clara".



"Hemos aprendido gracias a ella a ser más útiles a los castellano-manchegos. La conclusión a la que hemos llegado es que todos queremos que siga siendo nuestra presidenta", ha subrayado, desvelando además que así se lo han hecho saber a ella misma.



Sobre la posibilidad de que se presente alguna otra candidatura alternativa a Cospedal en los próximos días, ha dado por hecho que, al menos en su provincia, nadie pone en duda que Cospedal es la mejor 'número uno' del partido.



En todo caso, ha recalcado que el PP es "un partido democrático y transparente" y cualquier afiliado con solo 90 avales puede optar a tomar las riendas del partido.



Este mismo domingo, la propia María Dolores de Cospedal aseguraba en una entrevista con La Razón que no le falta "ilusión para seguir" en el cargo de presidenta regional del partido, a solo dos días para que se abra el plazo para presentar candidaturas, pues este martes 21 de febrero comienza el mismo.



La también secretaria general de los 'populares' señala, no obstante, que "deja en manos" del PP castellano-manchego "su continuidad" para seguir al frente de este cargo.