Guarinos quiere a Cospedal como presidenta regional del PP... y el PSOE, también

Temas relacionados PP PSOE Castilla-La Mancha Cospedal La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que el hecho de que María Dolores de Cospedal revalide su liderazgo al frente del PP regional es algo que le "interesa" a los socialistas de cara a la confrontación electoral con su figura; mientras que la presidenta del PP en las Cortes, Ana Guarinos, ha incidido en que gracias a ella el partido "está unido y es sólido".



En rueda de prensa, Fernández ha señalado que aunque tener a Cospedal de presidenta del PP le viene bien al PSOE, es algo que "es peor para los intereses de los ciudadanos" de la región.



"Si Cospedal pensara en el bien de su partido no acumularía tantos cargos, pero si piensa en su interés personal, los acumulará", ha apuntado.



Tras esto, se ha referido a la campaña en redes sociales en la que han participado altos cargos del PP regional apoyando a Cospedal para que revalide la Presidencia del partido en la Comunidad Autónoma. "Es algo que viene orquestado por la dirección del PP en respuesta a la enmienda que presentó un militante de Cuenca", ha considerado.



También se ha referido al hecho de que el nuevo coordinador del PP a nivel nacional, Fernando Martínez-Maíllo, quien ha dejado la Alcaldía de Casaseca de las Chanas (Zamora) para centrarse en sus otros cargos dentro del partido. "Es un toque de atención a Cospedal", ha añadido.



Guarinos asegura que el PP está unido

De su lado, la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, ha defendido en una rueda de prensa anterior que María Dolores de Cospedal es la responsable de que el partido "esté unido y tenga una solidez que no había tenido nunca antes". "Somos un partido sólido que gira en torno a la unidad que ha hecho posible Cospedal", ha abundado.

En este sentido, ha recalcado que se trata de una persona con "un liderazgo indiscutible dentro del PP", algo que "no tiene ninguna otra formación".



"Solo hay una persona que puede relevar a Cospedal, y es Cospedal", ha enfatizado Guarinos, haciendo referencia a la campaña en redes sociales por la cual numerosos miembros del partido han mostrado su apoyo a la 'número uno' regional de los 'populares'.