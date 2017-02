Los jueves, cita con la ciencia en la UNED de Guadalajara

Temas relacionados UNED Guadalajara La décima edición del ciclo de conferencias y actividades “Los jueves de la Ciencia” organizado por el Centro Asociado de la Guadalajara comienza este jueves, 23 de febrero. Como ya es habitual se realizarán varias conferencias de carácter divulgativo-científico en el que un elenco de profesores e investigadores pasará por la Sala Multiusos del Centro San José todos los jueves a las 19.00 horas hasta el próximo 30 de marzo.



El jueves 23 de febrero, como apertura al Ciclo, se impartirá una conferencia titulada “Curvas históricas, muy cerca de ti”, impartida por el Catedrático de Matemáticas de Enseñanza Secundaria, Antonio Pérez Sanz, en la que nos planteará que “si miramos a nuestro alrededor con ojos matemáticos descubriremos un sinfín de líneas y formas curvas, en apariencia irregulares. Pero detrás de esas formas irregulares se esconden una serie de curvas que han sido investigadas por matemáticos de todas las épocas, unas curvas con nombre, unas curvas con historia”.



El programa del resto de Conferencias es el siguiente:



El jueves 2 de marzo, Alberto Jiménez Schuhmacher, Doctor en Oncología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, disertará en inglés sobre "The D-decade of de War on Cancer”



El jueves 9 de marzo, Joaquín Araujo, naturalista y presentador de series y documentales de televisión, nos hablará sobre “La vivencia del paisaje”.



El jueves 16 de marzo, José Manuel Maíllo Fernández, Doctor en Prehistoria por la UNED, nos descubrirá “El origen del comportamiento moderno y la expresión simbólica”



El jueves 23 de marzo, Pilar Silva Maroto, Doctora en Historia del Arte (UCM) y Jefa del Departamento de Pintura Española (1100-1500) y Pintura flamenca y Escuelas del norte (1400-1600), hablará sobre “Los Boscos del Prado”





Para finalizar, el jueves 30 de marzo, tendrá lugar una mesa redonda que clausurará el ciclo titulada “Jóvenes Investigadores de Guadalajara II”. En esta mesa redonda se contará con en esta ocasión con la presencia de David Pérez García, Catedrático de Análisis Matemático de la UCM, Marta Malo Huerta, del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) y Agustín González Crevillén, Doctor en Química Analítica de la UAH; tres investigadores de Guadalajara o vinculados a nuestra ciudad, que son menores de 40 años y que nos hablarán de su trayectoria académico-científica, de las investigaciones que han realizado, del tipo de trabajo que realizan en la actualidad, etc.