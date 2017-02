Podemos quiere cerrar Trillo en siete años

El grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en la mañana del lunes una proposición de ley para el cierre de todas las centrales nucleares españolas según vayan expirando sus actuales autorizaciones de explotación y sin esperar a que alcancen los 40 años de vida útil. Esas cuatro décadas son las que ha venido sosteniendo como suficientes el PSOE, mientras que desde otros ámbitos se está propugnando llegar incluso a los 60 años de actividad, para garantizar el suministro eléctrico.



Según el calendario de la formación morada, el primer cierre de una central se produciría ya en 2020, con los dos reactores de Almaraz, propiedad de los responsables de Trillo y que se gestiona de forma unitaria con la central alcarreña. La instalación nueclar guadalajareña sería la última en clausurarse, pero no mucho después: en 2024, tres años más tarde del apagón de Ascó.



El coste del desmantelamientos correría esencialmente a cargo de los propietarios de las centrales.



La energía nuclear fue en 2016 la más relevante en España, con más del 21 por ciento de la producción total.



que el año pasado volvió ser la principal fuente de generación de electricidad en España (con más del 21% del total), deberá ser sustituida por otras tecnologías. En este sentido, Podemos subraya la necesidad de presentar un plan de transición energética “basado en las energías renovables y la eficiencia energética”.

Podemos ya presentó la pasada legislatura una proposición no de ley que propugnaba el cierre de todas las nucleares en 2024, pero no obtuvo los apoyos necesarios. Y es que la mayoría de formaciones de la entonces Comisión de Industria del Congreso se decantó por la propuesta del PSOE –también recogida en su programa electoral- de cerrar las nucleares cuando alcancen una vida útil de 40 años, lo que aplazaría el apagón nuclear total de España hasta 2028.