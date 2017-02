Aseguran que hay represalias en el PSOE de Guadalajara hacia los seguidores de Pedro Sánchez

Temas relacionados Daniel Jiménez PSOE Guadalajara (Provincia) El coordinador de la Plataforma 'Guadalajara con Pedro Sánchez', Daniel Jiménez, ha denunciado este martes la actitud que a su juicio está teniendo el PSOE ante los integrantes de este movimiento. El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara ha condenado expresamente que ofrezcan "algún premio" por sumarse a la línea oficial del partido o "castigos" por formar parte de este movimiento de apoyo al exsecretario general socialista.



Así lo ha asegurado el Jiménez poco antes de la presentación ante los medios de comunicación de este movimiento, denuncia que, según ha indicado, no sólo se está dando en Guadalajara sino en otros sitios, pidiendo "a quién lo está haciendo, que lo deje de hacer".



No obstante, acompañado por una veintena de personas de las aproximadamente 200 que de momento conforman la Plataforma, entre las cuales había caras tan conocidas como la de la anterior secretaria provincial del PSOE, María Antonia Pérez León, Jiménez ha incidido en que se trata de un tema "muy serio".



"No sólo se habla de ofrecer algún premio a alguien por intentar sumarle a una causa todavía hoy desconocida, porque no se sabe muy bien que otro candidato o candidata está detrás de esos ofrecimientos, pero sí sabemos que incluso está la advertencia de un castigo por formar parte de la Plataforma de Apoyo a Sánchez", ha indicado. En este sentido, Jiménez ha insistido en que los militantes ya no son los "inmaduros" que algunos se piensan que "con alguna prebenda se les puede comprar el voto" y ha advertido de que "esto va más serio".



Jiménez pide neutralidad en los máximos responsables

Tras precisar que por encima de todo están los socialistas, aunque es legítimo --ha dicho-- que cada uno se posicione donde quiera, ha pedido también "neutralidad" a los máximos responsables y garantes del proceso.



Su objetivo pasa por estar "en pie" para revertir la sensación de frustración que tienen muchos militantes por lo que pasó en el Comité Federal del pasado 1 de octubre, donde 139 compañeros decidieron abstenerse ante la elección de Mariano Rajoy como presidente, una decisión que creen se tomó de espaldas a la militancia.



Por lo que se refiere a esa militancia, a los que están de "brazos cruzados" les ha pedido que participen; que se queden quienes se quieren marchar; y los que buscan "subirse al caballo ganador, que se comprometan ahora, y a los cargos públicos que hoy tienen dudas, "que sean valientes".



A juicio de Jiménez, lo que está pasando en cada plataforma y en cada acto de apoyo a Sánchez que se organiza debería hacer reflexionar a la gestora, pero también a quienes la sustentan.



"Los militantes nos hemos puesto en pie y cada día que pasa nos levantamos con más fuerza e ilusión y entusiasmo para que el PSOE sea el principal partido de izquierdas", ha manifestado Jiménez.



La intención de la Plataforma ahora es la de llegar a todas las agrupaciones de la provincia y explicarles por qué, a su juicio, Pedro Sánchez tiene que ser el próximo secretario general del PSOE.



Ante la posibilidad de que no ganen, desde la Plataforma han asegurado que "aceptarán la manifestación de democracia que salga de las urnas".