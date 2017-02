Castilla-La Mancha se queda sin oposiciones a maestro

Temas relacionados Educación Felpeto Oposiciones Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha anunciado este martes que finalmente Castilla-La Mancha no va a llevar a cabo las oposiciones al cuerpo de maestros este 2017.



Así lo ha dado a conocer en la rueda de prensa con motivo de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha mantenido que las oposiciones no se van a convocar debido a "criterios de inseguridad jurídica", que pasan por unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados.



Sin embargo, ha añadido el consejero, el Gobierno de Castilla-La Mancha convocará los procesos selectivos correspondientes en su momento, de tal manera que se disminuya "la tasa de interinidad y se mantenga en el 8 por ciento, que es la que se considera adecuada para cuerpos docentes".



Según ha destacado, la pasada semana los ministerios de Educación, Cultura y Deportes y de Hacienda y Administraciones Públicas convocaron a responsables de las comunidades autónomas para comunicarles que en base a este "criterio de inseguridad" no se debían convocar oposiciones. Una posición contraria a las oposiciones que también trasladaron los sindicatos docentes de la región posteriormente, en la Mesa Sectorial del pasado viernes, tal y como ha puesto de manifiesto Felpeto.



"A la vista del criterios de los ministerios y dado que los Presupuestos Generales del Estado han sido prorrogados, se ha decidido no elevar ninguna propuesta de convocatoria de Oferta de Empleo Público", ha indicado el titular de Educación.



Sin embargo, ha añadido que en caso de que a lo largo del año "se despejen los presupuestos o que el Gobierno de España decida algún mecanismo por el que las comunidades autónomas puedan publicar la Oferta de Empleo Público, se publicaría la oferta"; sin embargo, "no hay tiempo para este año", ha afirmado con rotundidad, aunque "la reserva se mantendría para años posteriores".



Por otro lado, ha explicado que la intención actual es "armonizar las convocatorias de todas las comunidades". Así, el próximo año ya hay acuerdo mayoritario de convocatoria de secundaria y régimen especial --escuelas idiomas, artes o inspectores, entre otros-- y al siguiente la convocatoria sería en maestros.



A preguntas de los medios para futuras convocatorias, el consejero ha dicho que entre estos tres cuerpos "es deseo del Gobierno" superar las 1.000 plazas.



Por último, sobre este asunto, Felpeto ha concluido que de la tardanza este año en anunciar que no habrá oposiciones "es responsable el Gobierno de España y también las comunidades, pero ha sido una anomalía, que no debe ocurrir por lo que se solicitará al Ministerio que en la Conferencia Sectorial se armonicen estas convocatorias entre regiones porque beneficia a todos".

