Los ojos tristes de Dios

Temas relacionados Opinión Una de las ventajas de no ser apenas leído es la inmensa libertad que uno tiene al escribir. Sabiendo que a casi nadie importa lo que digas es más fácil dejar vagar los pensamientos, sin las ataduras del deseo de quedar bien con la concurrencia. Por eso hoy recuerdo la mirada de Dios y de su madre: porque me da la gana y porque lo considero más importante que cualquiera de las noticias de ayer que he encontrado en los periódicos de hoy. O que cualquiera de las noticias vistas en la televisión, oídas en la radio o picoteadas en Internet... y que no tienen el menor interés ni siquiera hoy, menos aún mañana.



¿Qué dónde me he cruzado con los ojos de Dios? No piense el ocasional lector que este paseante ha enloquecido. Al menos, no más de lo que se agravan sus limitaciones mentales a cada día que pasa. Dios te mira desde un lienzo de Raffaello Santi, el gran Rafael del Renacimiento. Búscalo en Internet o un poco más arriba, si tienes pereza. Es un cuadro universalmente conocido por sus angelotes, reproducidos hasta la extenuación y que miran con innegable aire de estar aburridos desde el siglo XVI la escena que se desarrolla sobre ellos. Pero lo importante de ese óleo está arriba, más arriba, donde se juntan las miradas de un niño y de su madre.



Puestos a retar al lector para que no sea tan sólo un ectoplasma pasivo, me atrevería a animarle a que busque unas miradas más tristes, más dolorosamente penetrantes en la historia entera de la pintura universal. Y es Dios, joder, el que mira al mundo con ojos velados por el estupor, el espanto, la inquietud, la perplejidad y un punto de irritación mejilla con mejilla con la Virgen más serenamente triste que haya salido de unos pinceles humanos.



Rafael pintó el cuadro para una iglesia italiana, pero la obra terminó en Dresde en 1754, vendida para sanear las finanzas de los monjes de Piacenza que la habían encargado, dos siglos antes. En la ciudad alemana tuvo un creciente reconocimiento. Los bombardeos en 1945 del asesino inglés llamado Harris, uno de los mayores psicópatas con galones de la Historia, no la convirtieron en cenizas porque hubo tiempo de ponerla a buen recaudo en un túnel... antes de que los rusos se la llevaran como botín. Una década más tarde, volvió a Dresde. Allí sigue.



Ver los ojos de Dios y dejarse arrasar por esos dos insondables pozos negros nos devuelve a la razón de los sentimientos.



Hartos de estar hartos deberíamos andar ya todos, sabiendo como sabemos que la marea de datos que nos ahoga tras cada tecla del ordenador o del teléfono vale mucho menos que esas dos miradas celestiales creadas por un hombre.



Para salvarnos creamos en la Palestina sedienta de agua y de justicia a nuestro Salvador hace veinte siglos. Tan perfecto lo quisimos, que hasta lo resucitamos. Cuando un pintor lo recreó, lo fijó para la eternidad con una mirada de matices infinitos que no dejó de hablarnos ni siquiera bajo la bombas de fósforo blanco de las noches de horror e infierno en la vieja Dresde, una ciudad tan inofensiva como los 200.000 civiles asesinados por venganza, desde el aire y al resguardo de la noche.



Hemos superado en Europa todos los horrores, que no nos hicieron más fuertes pero que al menos no pudieron acabar con el arte y su mensaje. Ahora se avecinan otros miedos, de la mano de altas rubias de idioma blanco (Lorca dixit) o del terror que nos produce el otro. Deberíamos aprender ya a soportarlo si somos incapaces de evitarlo. Este continente cansado sigue siendo imprescindible para los que aún queremos seguir siendo humanos civilizados.



Nos queda la esperanza y la mirada de Dios desde la altura de un cuadro, superviviente en una ciudad arrasada y como Él, resucitada tras uno más de nuestros muchos errores.



No hay dios más humano que este, indescifrable y niño. Y si lo hay, aún nadie lo ha encontrado. En sus ojos inquietos está el futuro. Pero está. Con eso ha de bastarnos.