Rafael Esteban sale al paso de las denuncias de Daniel Jiménez y le pide pruebas de las represalias

Temas relacionados PSOE El secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, ha optado por remitir un comunicado ante las manifestaciones del coordinador de la Plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, Daniel Jiménez, sobre supuestas presiones a algunos de sus integrantes. El texto literal es el siguiente:



1-. Desde la Dirección provincial del PSOE de Guadalajara damos la bienvenida a todas las manifestaciones de apoyo a cualquiera de los precandidatos y de las opciones que se presenten a la Secretaría General del PSOE, a lo que no damos la bienvenida es a determinadas declaraciones como las que se han hecho hoy por parte de los representantes de la Plataforma de apoyo a Pedro Sánchez en Guadalajara, en concreto de su coordinador, Daniel Jiménez.



2-. Como secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, me gustaría invitarle a que aclare a qué tipo de presiones se refiere, o bien pedirle que evite estas declaraciones, que en nada contribuyen a que el PSOE permanezca unido a pesar de las diferentes opiniones que pueda haber en su seno.



3-. En todo caso, desde la Dirección provincial consideramos que si alguien entiende que se está perturbando el procedimiento de primarias a la Secretaría General del PSOE debe denunciarlo claramente ante los órganos correspondientes y evitar manifestaciones ambiguas que no son buenas para nadie. Para dirimir cualquier discrepancia, el PSOE dispone de unos órganos establecidos en los que la Dirección provincial invita a participar a todos aquellos que lo consideren necesario, en vez de utilizar para ello los medios de comunicación. Esperamos también que estas primarias sean más limpias que las pasadas, en las que el equipo de apoyaba a Pedro Sánchez en Guadalajara dejó mucho que desear.



4-. Por último, animamos a los militantes a trabajar para las opciones que consideren más adecuadas en este proceso, pero sin mala fe y sin afirmaciones como las que ha hecho hoy el representante de la Plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. También pedimos que si esta opción no resulta finalmente elegida, sus integrantes sigan remando con la misma fuerza que lo han hecho otros militantes que han estado trabajando siempre, independientemente de los candidatos a los que hayan apoyado".