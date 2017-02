Yebes quiere dejar de tener la estación de AVE con peor servicio de España

Temas relacionados AVE RENFE Yebes Desde el Ayuntamiento de Yebes acaban de reconocer en un comunicado que "hoy por hoy, la estación de AVE Guadalajara-Yebes es la que peores servicios ofrece a los usuarios de las capitales de provincia de España que disfrutan de la Alta Velocidad".



Los datos para avalar tan negativa opinión son claros: apenas nueve circulaciones en sentido a Madrid y otras tantas en dirección a Zaragoza y Barcelona efectúan a diario parada en esta infraestructura.



En los últimos años, no solo no se han mejorado estas prestaciones sino que se ha reducido “a la mínima expresión” el número de trenes que se detienen en sus andenes.



Para invertir esta tónica, el Ayuntamiento de Yebes se ha dirigido a los organismos competentes (RENFE Operadora y Adif, así como al Ministerio de Fomento) para solicitar que se equiparen los servicios que en la actualidad oferta la estación de AVE Guadalajara-Yebes a los que disfrutan otras capitales de un rango similar a la de Guadalajara “en cuanto a bonificaciones, precios, horarios y frecuencias”.



Carta del alcalde

En la carta que Miguel Cócera ha enviado a los presidentes de la entidad pública empresarial y al ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, así como a Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, recuerda que en 1999 Renfe anunció que la estación de Guadalajara-Yebes iba a ser la primera del país en contar con lanzaderas, que a partir de 2004 realizarían el trayecto con la capital de España. “Este proyecto nunca vio la luz y la realidad es que esta estación ofrece hoy los servicios más exiguos de las capitales de provincia de España que cuentan con este modelo de transporte de Alta Velocidad”, dice el alcalde de Yebes en las cartas remitidas a los responsables de las entidades.



Desde el Ayuntamiento de Yebes defienden la necesidad de impulsar un servicio Renfe Avant entre Madrid y la estación de Guadalajara-Yebes que satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios que cada día hacen uso de esta instalación, “en las mismas condiciones ventajosas que tienen otras capitales de provincia”.



Aunque la compañía ferroviaria es reacia a ofrecer datos de volumen de viajeros, las cifras que se han hecho públicas acreditarían que en ocho años la estación de Guadalajara-Yebes casi ha duplicado este dato estadístico. De los 34.251 viajeros que en 2006 hicieron uso de esta estación se pasó en 2013 a 71.517 usuarios, lo que supone un incremento nada despreciable del 52% en este periodo. “Estamos convencidos de que esa sustancial mejora repercutiría de manera directa e inmediata en los tráficos de personas de aplicarse esta mejora de servicios que reclamamos”. Sobre este particular, el gobierno municipal de Yebes entiende que existen “fórmulas asequibles” para optimizar el rendimiento de esta estación, para las que únicamente se requiere la “voluntad necesaria”.