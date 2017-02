Page cree justa la absolución de la infanta; “El Jueves” parece que no opina lo mismo...

Temas relacionados García-Page Juzgados El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado ante la sentencia que absuelve a la Infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos, considerando que es una decisión justa ya que a su entender, lo más cómodo para el tribunal hubiera sido condenarla.



En un encuentro informativo guiado por los periodistas Esther Esteban, Victoria Prego y Carmelo Encinas y organizado por El Digital de Castilla-La Mancha en Toledo, García-Page ha asegurado que "si alguna coma han mirado" los jueces, "ha sido en este sentido".



Ha dicho además que la Infanta Cristina, por el hecho de serlo, "desde que nace, tiene a su alrededor gente que cuida de todo y que le resuelve todo". "Probablemente desde que nació ha estado tan sumamente atendida que no ha tenido necesidad de estar al tanto de nada", ha dicho para justificar la teoría de que probablemente no fuera consciente de lo que firmaba.



Page también ha defendido que tras esta sentencia que condena a Iñaki Urdangarín a más de 6 años de cárcel, "la monarquía española no está en cuestión", a lo que ha añadido que el Rey Felipe VI "lo está haciendo muy bien y está a la altura".



Con otros ojos ha contemplado el caso la revista satírica "El Jueves", que ha provocado una amplia polémica este miércoles con la llegada a los kioscos de la publicación, a través de una portada que aborda el asunto con una mordacidad inusual. A través de su web la ha distribuido también, bajo el epígrafe "La portada que los borbones no quieren que veas".