¿Por qué se suicidan guardias civiles?

Noticias relacionadas Los suicidios en la Guardia Civil, mejor en secreto según el Delegado del Gobierno La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha demandado "apoyo psicológico permanente en todas las comandancias para prevenir conductas suicidas entre los guardias civiles", a raíz de los hechos acontecidos el pasado lunes, 20 de febrero, cuando un agente se quitaba la vida en Toledo.



Según ha informado esta asociación en un comunicado, el suicidio del pasado lunes se trata del quinto de un trabajador de este cuerpo en lo que va de año y aunque "no se trata de buscar culpables, hay que encontrar soluciones".



Por ello, la AUGC ha iniciado una campaña institucional para abordar esta problemática a partir de la cual se ha reunido con el Grupo Parlamentario Popular para transmitirle la "necesidad de una comisión de estudio multidisciplinar y no solo con los mecanismos internos de la Guardia Civil".



El objetivo, se cita en el comunicado, es que "con participación de los representantes parlamentarios, la propia Dirección General de la Guardia Civil, técnicos especializados y asociaciones profesionales se logre establecer un método de trabajo que consiga paliar este problema de salud pública".



NO HAY PSICÓLOGO EN TOLEDO

De otro lado, destacan que además se da la circunstancia de que en la Comandancia de Toledo aún sigue sin ocuparse la plaza de psicólogo que quedó vacante después de que el capitán que la ocupaba también decidiera quitarse la vida, en mayo de 2016. Desde entonces, el servicio de psicología en Toledo es prestado únicamente cuando el psicólogo es citado desde la Dirección General, con sede en Madrid.



Además, a este hecho "no son ajenas" otras provincias en Castilla-La Mancha, que "directamente carecen de servicio de psicología", como Cuenca y Ciudad Real que son asistidas por los de provincias limítrofes.



La estadística de un suicidio cada 26 días en la Guardia Civil hace "entender que la labor especializada de un servicio de psicología ha de ser permanente y estable en cada provincia, y deben promoverse cambios para que este servicio sea proporcionado por especialistas que no sean militares, ajenos por tanto a la cadena de mando y al principio de jerarquía".