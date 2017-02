Donald Trump, manteado en La Mancha

Donald Trump y Ramón García han triunfado entre la docena de 'peleles' manteados este Jueves Lardero en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para marcar el inicio del Carnaval.



Entre los inscritos en el Ayuntamiento, han destacado como temática el muro de Donald Trump, el programa 'En compañía' de Ramón García, el alto coste de la electricidad o usos y costumbres populares y el arte de los abuelos, entre otros, según ha informado en nota de prensa Calzada de Calatrava.



Desde las 11.00 horas se han sacado a las puertas de las calles estos 'peleles', y se han colocado también en la puerta del Ayuntamiento. Luego por la tarde, se ha iniciado la sexta Ruta de los 'peleles', en la que los calzadeños se ríen de los temas de actualidad que han sido populares durante estos días con muñecos de paja vestidos como personajes famosos, y que ha arrancado a las 16.00 horas de la Plaza de España.



Esta actividad ha contado con el acompañamiento del AMPA Salvatierra, Escuela Infantil Municipal y CEIP Santa Teresa de Jesús y ha estado amenizado por la charanga local 'Los Turutas' y músicos de la Escuela de Música 'Carmelo Ortiz'.

La Ruta de Peleles finalizará en el Centro Social Polivalente donde habrá 'refrigerio carnavalero' y un obsequio para todos los inscritos.



Las actividades continuarán el viernes 24 de febrero con el pregón de Carnaval que este año correrá a cargo de la A.F.C. 'Amigos de la Danza' bajo el título 'Aquí no hay quien baile'.

Comenzará a las 21.00 horas y las máscaras callejeras y asistentes que vayan disfrazados podrán participar en el sorteo de un jamón. Tras el pregón actuarán las chirigotas 'Paseando el Plato' y 'Quien no llora, no mama'.



El resto de actividades se sucederán hasta el siguiente fin de semana, en el que quemarán y enterrarán la sardina, programación que se puede ver en www.calzadadecalatrava.es