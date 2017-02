Tomás Medina, otro afiliado del PP que intenta rivalizar con Cospedal en Castilla-La Mancha

Temas relacionados PP Castilla-La Mancha Cospedal El actual presidente del PP de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), Tomás Medina, se ha postulado como precandidato para optar a la Presidencia del partido a nivel regional, y liderará la corriente de críticos surgida a raíz del Congreso nacional del partido debido a la acumulación de cargos que consideran que ostenta María Dolores de Cospedal.



En declaraciones a Europa Press nada más tomar la decisión, Medina ha señalado que lo que se pretende con esta candidatura alternativa es "aunar el descontento que hay en gran parte de las bases del partido" por esa acumulación de cargos. "Es el momento de actuar".



Medina ha denunciado que hay "bastantes problemas" por "presiones desde el aparato del partido" para darle forma a la candidatura, tras lo que ha criticado los "nuevos requisitos impuestos" para poder participar en las votaciones, como el hecho de que los votantes tengan que estar al corriente de pago de las cuotas para poder ejercer ese voto.



En este punto, ha dicho además que desde el "aparato", están "presionando" a los militantes "para que no firmen avales a nadie que no sea Cospedal", algo que ha tachado de "avasallamiento".



"Queremos mejorar el partido, queremos quitar abusos, pero hay dificultades. El aparato está empeñado en que no haya alternativa y para eso se trabaja", ha apostillado.



ASPIRA A GANAR "EN PRIMERA VUELTA"

La candidatura que quiere liderar Medina aspira a "ganar en la primera vuelta" de votaciones, en la que "pueden votar todos los afiliados", si bien reconoce que "la segunda vuelta será más complicada".



En esta línea, ha hecho un llamamiento para que participen "todos los afiliados que quieran", si bien ha lamentado que el nuevo sistema "obliga a preincribirse antes de votar, algo que antes no se exigía".



De otro lado, ha pedido al PP que "no utilice a altos cargos del partido" para apoyar a Cospedal. "Dice que se presenta por responsabilidad, pero tiene cuatro cargos ya. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a Castilla-La Mancha?", se ha preguntado, tras recalcar en todo caso que Cospedal "es una mujer estupenda".



Tomás Medina, según ha apuntado, lleva "toda la vida" en el partido, desde que su madre era concejal, cargo que él también ha desempeñado en su pueblo durante cuatro legislaturas. "Siempre he trabajado para el partido", ha resaltado.