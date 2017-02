Los GEO desplazan a un equipo de doce submarinistas para buscar a Marta del Castillo en Sevilla

Temas relacionados Policía Nacional Sucesos Sólo una carabina de aire comprimido y sin relación con la desaparición de Marta del Castillo. Ese ha sido el balance de la intervención de un equipo de buzos pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional este jueves una escopeta de aire comprimido durante la cuarta jornada de búsqueda del cuerpo de la joven sevillana Marta del Castillo, asesinada en enero de 2009, en una zona del río Guadalquivir que todavía no había sido rastreada.



Un portavoz de la Policía Nacional ha informado a Europa Press de que los buzos, que continúan rastreando todo el río Guadalquivir por debajo del puente de la Barqueta de orilla a orilla, han encontrado una escopeta de aire comprimido envuelta en una tela, aunque dicho objeto "no tiene nada que ver" con el caso y ha sido entregado a la Policía Científica.



Los buzos trasladados a Sevilla desde Guadalajara han observado en el fondo del río muchos objetos que no guardan relación con la investigación, como botellas, troncos de madera, una bicicleta oxidada o bloques de hormigón. La búsqueda iniciada este pasado lunes, y que podría prolongarse durante toda la semana, se centra en una zona de la dársena del río Guadalquivir ubicada entre los puentes de la Barqueta y del Alamillo y en la misma colaboran también un capitán de corbeta y dos tenientes de navío de la Armada.



Cabe recordar que, a lo largo de la mañana de este martes, los buzos de los GEO localizaron y sacaron fuera del agua varios objetos que, tras ser examinados, resultaron no tener ninguna relación con la investigación en curso, como por ejemplo tres bloques de hormigón localizados junto al puente del Alamillo o un hueso que, tras ser analizado por los médicos forenses, resultó ser un hueso de vaca. Las tareas de búsqueda, iniciadas después de que el pasado sábado dos botes de la Armada realizaran tareas previas de inspección por el río y localizaran 800 "puntos sensibles", están siendo realizadas por 12 buzos de los GEO que trabajan en turnos de mañana y tarde, a razón de tres parejas de buzos por turno.