Más policías y guardias civiles pide el PSOE para Guadalajara

Temas relacionados Bellido PSOE Guardia Civil Policía Nacional La senadora del PSOE de Guadalajara, Riansares Serrano, ha denunciado este viernes que “la falta de recursos humanos y materiales y los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra provincia, especialmente de nuestros pueblos”. A partir de los datos recogidos en el balance de criminalidad del año pasado, hecho público por el Ministerio de Interior, Serrano ha desmentido el “balance triunfalista” que anunciaba el subdelegado del Gobierno en Guadalajara hace unos días.



“Si hacemos un análisis detallado, vemos que el resultado es bien distinto”, ha afirmado la senadora socialista. Según los datos que ha facilitado –que se pueden consultar en la página web del propio Ministerio–, los robos con violencia e intimidación aumentaron en Guadalajara un 28,2% en 2016, en relación con el año anterior. Los robos de coches subieron un 18,9% y un 18,5% los delitos relacionados con el tráfico de drogas. También hubo más hurtos –un 2,3%–, mientras que los robos en domicilios se mantuvieron en cifras muy elevadas, con más de 800 denuncias por esta causa.



Además, tomando como referencia los delitos que más alarma causan entre la población –robos con violencia, sustracción de vehículos y robos en viviendas–, se observaría un deterioro progresivo de la situación, con un aumento que ronda el 16% en los últimos cinco años. “Aumentan los delitos que más afectan a la seguridad de las personas, y esto no es así porque sí. Detrás hay una razón fundamental, que es la importante disminución de efectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil”, ha indicado Serrano.



Guadalajara perdió 64 efectivos el año pasado

Así lo ha reconocido el propio Gobierno de Rajoy en respuesta a la pregunta formulada por un diputado socialista en el Congreso de los Diputados. En Castilla-La Mancha, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdieron 577 efectivos en los últimos seis años, 64 de ellos en Guadalajara, que ha sido la segunda provincia de España donde más mermó la plantilla de la Policía Nacional: un 22%, que se traduce en 48 agentes menos. En el caso de la Guardia Civil, también hay 16 efectivos menos, y el propio Ministerio reconoce que hay 135 vacantes sin cubrir en la provincia.



La senadora socialista ha recordado algunas recientes, como la sustracción de más de dos kilómetros de cable en Pioz, donde se han denunciado al menos cinco robos en apenas dos meses. “Se suceden los robos en viviendas y chalés, en trasteros, en empresas de logística e incluso en el parque municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, donde entraron a robar por dos veces en solo unos días y se llevaron hasta un vehículo. Eso cuando no sufrimos el saqueo de pueblos enteros”, ha lamentado.



Elogio de la profesionalidad

Tanto Serrano como el diputado del PSOE de Guadalajara en el Congreso, Pablo Bellido, han elogiado la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, pero han advertido de que trabajan en condiciones precarias que no se pueden mantener por más tiempo. A la falta de efectivos se suman vacantes que no se cubren, pérdida de derechos laborales, falta de formación especializada en asuntos vitales, como la violencia de género, infraestructuras obsoletas o serias carencias en medios materiales, con vehículos desgastados y falta de chalecos antibalas personalizados y suficientes para todos. “Es como si tuvieran que prestarse los zapatos cuando entran de servicio”, ha señalado la senadora, antes de denunciar que “tan solo hay un chaleco antibalas femenino para una plantilla de 56 mujeres”.



El panorama se completa con el cierre de cuarteles de la Guardia Civil –el último en Budia, pese a que el Ayuntamiento se ofreció a acometer las reformas que fueran necesarias para mantenerlo abierto– o la saturación en el servicio de la Policía Nacional encargado de la expedición y renovación del DNI y el pasaporte. “Ahora mismo, es dificilísimo obtener cita, y es urgente una solución porque está impidiendo a muchos ciudadanos viajar o hacer trámites para los que es necesaria esa documentación”, ha subrayado Serrano.



Por su parte, el diputado socialista ha anunciado que el PSOE “va a actuar en todas las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el Congreso de los Diputados y el Senado, donde se van a presentar iniciativas para pedir que se aumenten los medios y las dotaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil”. Tras criticar que el delegado del Gobierno en la región lleve más de dos meses sin responder a la entrevista solicitada por los parlamentarios socialistas para hablar de cuestiones relacionadas con la seguridad, ha expresado su deseo de que “todos, también el PP“ respalden estas iniciativas, “porque todos queremos que nuestros vecinos estén más seguros, sobre todo los que viven en los pueblos, donde es necesario un mayor esfuerzo del sector público y ahora se echa mucho de menos la vigilancia de la Guardia Civil, algo que está haciendo que mucha gente no se atreva a establecerse en el medio rural”.